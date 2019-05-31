中職》味全龍教練團致贈球衣、球具給9所基層學校

味全龍教練團葉君璋（後排左2）、張泰山（後排右1）、黃煚隆（後排左1）送球衣、球具給東山國小。（頂新和德文教基金會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍教練團葉君璋、張泰山、黃煚隆今天起為期3天，由頂新和德文教基金會創辦人魏應充率領，贈送球衣、球具給9所彰化基層學校。

頂新和德文教基金會自2017年起推動為期3年的「接棒未來」棒球公益計畫，先後認養彰化與台中共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。

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納入這項計畫的9所彰化基層學校為南郭國小、忠孝國小、和東國小、培英國小、線西國小、東山國小、永興國小、育民國小、萬興國小，捐助設備、球衣的金額超過600萬元。

葉君璋表示，透過實地走訪基層球隊，看見現在的小球員實力都相當不錯，如果能給予更完善的球具設備，相信未來這些孩子們的表現一定會更好。

張泰山表示，小時候打球時都用很克難的球具，球衣更是穿到破了還繼續穿，讓孩子有足夠的球具與全新的球衣可以上場打球，讓更多願意打棒球的孩子能夠加入，基層棒球就能夠逐漸茁壯。

味全龍教練團葉君璋（左2）、張泰山（右1）、黃煚隆（左1）與頂新和德文教基金會創辦人魏應充送球衣、球具給東山國小。（頂新和德文教基金會提供）

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