擊劍格鬥美少女荊治惠 銘傳5年摘7面金牌

荊治惠從小喜歡運動，在大學期間看上擊劍的獨特與稀有，透過嚴格自律與勤練，連連奪下金牌。（銘傳大學提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕銘傳大學新媒體暨傳播管理研究所碩士的荊治惠上大學才接觸擊劍，在教練嚴格訓練及勤奮自律下，秉持「No pain no gain」精神，在校5年期間就奪下7面金牌，成功稱霸台灣擊劍場3年。

荊治惠表示，從小喜歡運動，在大學期間看上擊劍的獨特與稀有，因而放棄加入籃球隊和舞蹈隊的夢想，投入擊劍運動，但一開始接觸卻相當挫折，為此花近1年時間調整肌肉使用方式，並瘋狂與教練進行一對伊訓練，才在大二時拿到第1張青年全國排名第7名的獎狀，驗證「No pain no gain」的道理。

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荊治惠從小喜歡運動，在大學期間看上擊劍的獨特與稀有，透過嚴格自律與勤練，連連奪下金牌。（銘傳大學提供）

荊治惠重拾擊劍信心後，在嚴格的自律與勤奮練習下，比賽成績逐漸稱霸，接下來3年，即使大三、大四及碩士班期間，每一天被打工、社團活動、校隊訓練、課業、畢業製作填滿每分每秒，但荊治惠說：「因為過分忙碌，所以只能把握每一次練習的機會，非常感謝教練嚴格的要求與訓練」

荊治惠最後在銘傳5年時間，已摘下7面金牌；銘傳大學體育室教練王三財則表示，擊劍運動需要反應快速以及優異的身體協調性，荊治惠有舞蹈的底子，為她打下擊劍的良好基礎，再加上勤奮的練習，才有今天的成果。

擊劍格鬥美少女荊治惠在銘傳就讀的五年期間，摘下七面金牌。（銘傳大學提供）

荊治惠（右）在大學從零開始學習擊劍，受銘傳大學教練王三財（左）指導，嚴格要求與訓練下，在校5年摘下7面金牌。（銘傳大學提供）

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