NBA》勇士球團買下多倫多報紙滿版廣告 祝賀暴龍奪下歷史首冠

柯瑞與羅利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士在總冠軍系列戰以2：4敗給多倫多暴龍，挑戰三連霸失利，暴龍贏得球隊成軍以來的首座總冠軍，這是多倫多相當歷史性的一刻，落敗的勇士做出一個相當有風度的舉動。

雖然未能達成三連霸霸業，但勇士展現出冠軍隊伍應有的風度，勇士球團在暴龍冠軍遊行前，向多倫多當地報紙媒體多倫多星報買下整版廣告，祝賀暴龍奪下成軍以來隊史首冠。

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Class move from ⁦@warriors⁩ taking out a full-page ad in Monday’s ⁦@TorontoStar⁩ to wish #Raptors a Mazel Tov on their NBA title. #WeTheNorth pic.twitter.com/X2DexNpONq — Ben Raby （@BenRaby31） 2019年6月17日

滿版的廣告中照片是總冠軍賽第6戰，暴龍奪冠後柯瑞（Stephen Curry）與羅利（Kyle Lowry）相互擁抱，「金州勇士祝賀多倫多暴龍取得的歷史性成就，並將2019年NBA總冠軍帶到多倫多市」報紙上廣告中寫道。

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