NBA》勇士球團買下多倫多報紙滿版廣告 祝賀暴龍奪下歷史首冠

柯瑞與羅利。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士在總冠軍系列戰以2:4敗給多倫多暴龍,挑戰三連霸失利,暴龍贏得球隊成軍以來的首座總冠軍,這是多倫多相當歷史性的一刻,落敗的勇士做出一個相當有風度的舉動。

雖然未能達成三連霸霸業,但勇士展現出冠軍隊伍應有的風度,勇士球團在暴龍冠軍遊行前,向多倫多當地報紙媒體多倫多星報買下整版廣告,祝賀暴龍奪下成軍以來隊史首冠。

請繼續往下閱讀...

Class move from ⁦@warriors⁩ taking out a full-page ad in Monday’s ⁦@TorontoStar⁩ to wish #Raptors a Mazel Tov on their NBA title. #WeTheNorth pic.twitter.com/X2DexNpONq