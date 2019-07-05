高球》2019年茨城盃高爾夫球賽 開放台灣球友在職業場地競技

ACCORDIA在全日本管理133座球場，位於笠間市的石岡西球場，地形豐富變化，球道隨著丘陵起伏，增加了許多進攻的策略性。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕由日本茨城觀光物產協會、ACCORDIA集團和東豪旅行社舉辦的「2019年茨城ACCORDIA盃高爾夫球賽」，預計將於10月底舉行，並開放台灣球友報名，比賽將於茨城縣的三座頂尖球場開打，此球場也是日本職業賽的場地。

茨城ACCORDIA盃高爾夫球賽由日本茨城縣政府大力支持，並結合五星級住宿、餐飲、觀光與購物行程，同時也發放高額的獎金和獎項。

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ACCORDIA是日本最大的高爾夫球場集團，旗下管理多達133座高爾夫球場，是台灣總球場數的兩倍多，從最北邊的北海道到南方海角一隅的沖繩，都遍佈著該集團的高爾夫球場，今年10月舉辦首屆美巡ZOZO錦標賽，比賽場地習志野鄉村俱樂部，也是ACCORDIA旗下的場館，且老虎伍茲已經確定參賽。

此次比賽開放各國球員參戰，地點在水戶、石岡與石岡西這三座位於茨城縣境內的頂級球場。

水戶球場座落於茨城縣水戶市西北近郊丘陵地上，由日本設計師相山武夫設計，共東、西、南、北四個九洞合計36洞，被評選列入日本百大，也是日本職業高爾夫比洞賽的主辦場地。這是一座典型的日本本格派山地森林球場，球道周圍用松林與杉木分開每一洞，採用雙果嶺設計，依據不同季節來使用不同果嶺，確保果嶺永遠保持在最佳狀態。

位於笠間市的石岡西球場，則出自日本高壇傳奇名將尾崎將司之手。地形豐富變化，球道隨著丘陵起伏，配置巧妙的水池與沙坑等障礙區，增加了許多進攻的策略性。但整體球道較為寬廣，因此球友大有機會在此寫下自己的最佳桿數。

另一座石岡球場，則座落在小美玉市的沃野上，18洞由鼎鼎大名的「金熊」傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）操刀設計，也是這趟旅程的比賽場地。石岡球場是一座地勢較為平坦的美式風格球場，但尼克勞斯巧妙地利用土墩、小丘形塑出球道的曲線與輪廓，再加上惡名昭彰、成群結隊的尼式沙坑，讓球友備感威脅。

自1999年以來，石岡球場曾多次舉辦日本職業賽事，包括2015、16年的HONMA TOUR WORLD盃。一般球友鮮少能踏上如此頂級的賽道。

2019年茨城ACCORDIA盃高爾夫球賽相關資訊：https://ppt.cc/f6QAIx

想在金熊設計的石岡球場打出好成績，拿下好名次，必須征服起伏飛快的果嶺與綿延不絕的沙坑陣。（官方提供）

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