大谷戰白襪拚連6場敲安 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由印地安人客場挑戰洋基，印地安人派出普魯柯（Adam Plutko）先發，洋基則推出格林（Chad Green）主投。近期拿下5連勝的邪惡軍團要尋求將連勝紀錄往前推進，而普魯柯則要力拚率隊終止2連敗。另外，早上10點還有白襪迎戰天使的比賽，前一戰敲出雙安的大谷翔平，此役會有什麼樣的表現呢？球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

日職今有2場轉播要帶給球迷，首先下午5點將上演傳統的巨阪大戰，巨人由櫻井俊貴先發，對上阪神左投髙橋遙人。旅日強打陽岱鋼前天代打貢獻2分打點二壘安打，今碰上左投，岱桑有機會先發上陣為球隊建功。另一場則由羅德出戰歐力士，3連勝的羅德碰上昨天狂攻20分的歐力士，雙方會擦出什麼火花？精采比賽，球迷們不要錯過囉！

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中職今兩地開打，桃園球場由中信挑戰桃猿，中信由洋將赫猛先發，對上「姐姐」王溢正。赫猛前一次先發主投7局無失分，而王溢正也成功拿下本季第10勝，兩位近況優異的投手正面對決，精彩可期。新莊球場則是統一獅迎戰富邦悍將，雙方分別由羅里奇、伍鐸掛帥先發，本季已吞下11敗的伍鐸要力拚重整旗鼓。

MLB

07:00 印地安人@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 白襪@天使 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 羅德@歐力士 FOX體育、FOX體育3台

17:00 阪神@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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