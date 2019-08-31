美網》錦織圭爆冷出局 費爸回穩安抵16強

費爸第18度殺入16強。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進行，男單第3輪又驚爆冷門！去年4強的日本「網球王子」錦織圭失誤連連，甚至氣到當眾摔拍洩忿，苦戰4盤仍以2：6、4：6、6：2、3：6不敵澳洲20歲新秀米納爾（Alex de Minaur），淪為第5位提前出局的前10種子，同時兩年來首度無緣大滿貫第2週。

年度四大賽壓軸登場的美網，堪稱錦織圭成名幸運地，2014年首度勇闖決賽拿到亞軍，之後2016、18年都躋身4強，但最近五個大滿貫至少都挺進8強的東洋第7種子，如今臨場卻出狀況，開賽節奏大亂一路挨打下，意外讓過去從未擊敗世界排名前20高手的米納爾出線，這位年輕黑馬不但贏得生涯迄今最重大勝利，更跌破專家眼鏡首抵大滿貫16強。

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此外，「高齡」38歲的費德爾（Roger Federer）總算回穩，瑞士第3種子一掃前兩輪都熱機過慢先輸1盤的陰霾，強轟10記愛司、僅花83分鐘速戰速決，6：2、6：2、6：1快斬英國對手艾文斯（Daniel Evans），這也是費爸第18度殺入16強。

錦織圭爆冷出局。（法新社）

米納爾。（法新社）

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