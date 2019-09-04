張奕主場先發戰西武 今日賽事預告與轉播

張奕今先發戰西武。（資料照，取自歐力士官網）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽持續進行，早上7點繼續由白襪迎戰印地安人，旅美好手張育成昨選到2次保送將連續上壘場次推進到5場，另外還收穫大聯盟生涯第1分打點，今天他會有什麼樣的表現呢？球迷們一起打開電視幫台灣之光加油！

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日職今有3場轉播要帶給球迷們，下午5點台灣強投張奕將在主場先發面對西武獅，張奕能否抵擋「山賊」打線，並成功拿下本季第3勝？而旅日強打陽岱剛昨貢獻1分打點二壘安打，此役仍有機會幫助巨人建功。除此之外，「大王」王柏融也要尋求谷底反彈。喜愛日職的球迷們記得準時鎖定轉播！

中職今兩地開打，新莊球場由統一獅出戰富邦悍將，雙方分別派出羅里奇與羅力掛帥先發，洋將正面對決，精彩可期。桃園球場則由兄弟迎戰桃猿，尼克斯要尋求本季第12勝，而黃衫軍則要力拚終止2連敗，並坐穩聯盟龍頭。

MLB

07:00 白襪@印地安人 民視

07:00 大都會@國民 FOX體育2台

10:00 天使@運動家 FOX體育2台

世界盃籃球賽

16:30 南韓@奈及利亞 ELEVEN SPORTS2

20:30 西班牙@伊朗 ELEVEN SPORTS2

中職

18:35 獅@悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 中信@桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

日職

17:00 中日@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

17:00 西武@歐力士 FOX體育、FOX體育3台

17:15 日本火腿@羅德 FOX體育2台

美網

23:00 八強 FOX體育、FOX體育3台

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