歐霸》門興主場慘遭弱旅血洗4球 歐霸首輪爆冷一籮筐！

門興於主場被沃夫斯貝加以4球血洗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃小組賽，J組首輪賽事由德甲強權門興格萊德巴赫（Borussia Mönchengladbach），於主場迎戰來自奧地利聯賽的沃夫斯貝加（Wolfsberger AC），門興帳面上實力、陣容及歐戰經驗皆優於沃夫斯貝加，沒想到不被看好的沃夫斯貝加不只取得作客勝，更狂轟4球，以4：0血洗門興跌破眾人眼鏡。

不只門興慘遭爆冷血洗一番，歐霸首輪其他賽事也是爆冷頻傳，E組賽事中，來自義甲的老牌強隊拉齊歐，作客竟以1：2不敵來自羅馬尼亞聯賽的克魯日（CFR 1907 Cluj）。

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來自俄超的強權中央陸軍（CSKA Moscow）也同是豪強落馬悲劇的一部份，作客保加利亞聯賽的盧多格雷茲（Ludogorets）主場，先是剛開賽第11分鐘先取得進球，後續被連下5城，最終以1：5被盧多格雷茲擊潰。

英超的球隊也躲不過這輪的悲劇，上賽季於英超踢出令人驚艷表現的狼隊，於主場面對來自葡超的布拉加體育，竟以0：1吞下敗仗。土耳其聯賽伊斯坦堡三雄之一的貝西克塔斯（Beşiktaş）作客來自斯洛伐克聯賽的斯洛萬（Slovan Bratislava），帳面實力較佳的貝西克塔斯竟以2：4敗下陣來。

歐霸盃小組賽首輪戰況（名稱在前為主隊）

分組 對戰組合1 對戰組合2 A 克拉巴克0：3塞維亞 希臘人競技3：4迪德朗日 B 基輔發電機1：0馬爾默 哥本哈根1：0盧加諾 C 巴塞爾5：0克拉斯諾達 赫塔菲1：0特拉布宗競技 D 埃因霍恩3：2里斯本競技 林茨競技體育1：0洛辛堡 E 克魯日2：1拉齊歐 雷恩1：1塞爾特人 F 法蘭克福0：3兵工廠 標準列治2：0維多利亞競技 G 波圖2：1年輕人 流浪者1：0飛燕諾 H 西班牙人1：1費倫斯華洛斯 盧多格雷茲5：1中央陸軍 I 根特3：2聖艾蒂安 狼堡3：1亞力山德里亞 J 門興0：4沃夫斯貝加 羅馬4：0伊斯坦堡BFK K 狼隊0：1布拉加體育 斯洛萬4：2貝西克塔斯 L 曼聯1：0阿斯塔納 游擊隊2：2 AZ阿爾克馬爾

拉齊歐作客以1：2不敵羅馬尼亞聯賽的克魯日，球員神情失落。（路透社）

主場5：1大勝莫斯科中央陸軍的盧多格雷茲球員們相當興奮。（法新社）

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