首度採即時比數服務選手 裁判組長張祝明：永達盃感覺很棒！

永達盃裁判使用平板即時比分系統。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

〔體育中心／綜合報導〕連續第三年在高雄舉行的「永達盃國際輪椅網球公開賽」，賽事規格持續提升，今年大會首度採用即時比分系統，裁判組長張祝明說，「真的是一年比一年進步，方便選手了解賽事進度、也讓賽會運作更順利！」

今年永達盃的裁判可以輕鬆利用手上平板電腦內建的比數系統，即時輸入比賽的局數變化；而等待上場的其他選手，就能透過在球員休息區架設的電視螢幕，快速掌握前一場比賽的進度，方便準備調整，也讓賽事進行更順暢。

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永達盃裁判使用平板即時比分系統。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

高雄市運動發展局副局長周明鎮，今（26日）午後也到橋頭輪椅夢公園關心比賽情況，受邀擔任擲銅板嘉賓；大會執行長、台北市輪椅網球推廣協會副理事長劉耀台，也感謝高雄市支持這項國際賽事舉辦。

高雄市運發局長周明鎮（左二）為永達盃國際輪網賽事擲銅板。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

今年大會總獎金2.2萬美元，屬ITF2等級，冠軍積分190分。最近三年，張祝明都在高雄永達盃擔任裁判組長工作，他肯定大會用心籌辦賽事。「永達盃無論在布置和比賽環境上，都呈現高規格；每年來這裡都覺得很棒。」

老家在台南的張祝明，國中以前打排球，進入中正預校後改打網球，也曾是台南市的區運代表隊。他被資深裁判王凌華「推坑」，從選手轉任裁判，自民國88年開始，他就在正式的網球賽中擔任裁判，具有國家A級裁判資格。

57歲的張祝明自軍中退伍後，目前擔任全職裁判，婚後定居高雄的他，經常到全台的網球賽事執法，從職業賽到青少年賽事，經常能看見他的身影。「興趣與工作結合，就不會累。」比起一般網球賽事，張祝明說，輪網賽事氣氛格外和諧，「這幾年在永達盃看到很多熟面孔選手，選手很單純，也幾乎沒有發生爭議事件。」

大會執行長劉耀台（左）、高雄市運發局副局長周明鎮（右）。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

張祝明說，今年永達盃國際輪網賽的賽事等級提高，過去準決賽才會有主審，今年自八強賽起就有主審，每天有六位裁判執法。「團隊最重要，裁判若有向心力、都做好本分，裁判長和裁判組長就會比較輕鬆。」張祝明說。

永達盃裁判長王凌華（左）、裁判組長張祝明（右）。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

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