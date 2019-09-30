日職》中職外籍洋將第一人！ 高津臣吾接任養樂多監督

高津臣吾將擔任養樂多一軍監督。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力興農牛（富邦悍將前身）的養樂多二軍監督高津臣吾，將正式接掌養樂多一軍監督，明天球團也將召開記者會宣布。高津臣吾成為中職外籍洋將中，首位擔任日職球隊的總教練。

身為養樂多黃金時期的守護神，高津臣吾征戰日、美、台、韓四國職棒，累積逾300次救援成功。他在日職生涯15個球季，累積36勝46敗、286次救援成功，平均防禦率為3.20。

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2010年來到中職興農牛隊，高津臣吾出賽40場戰績1勝2敗，26次救援成功，防禦率僅1.88。此外，當年興農牛隊主場台中球場的休息室和更衣室都沒有冷氣，只有兩台電扇，高津臣吾還自掏腰包裝了兩台冷氣，隊友全受惠。隔年他轉戰日本獨立聯盟，2013年正式退休。

日媒《Samspo》報導，養樂多本季戰績59勝82敗2和，在中央聯盟墊底，養樂多現任監督小川淳司2年約也到期，將卸下兵符，高津臣吾將接掌一軍監督。

過去台灣大聯盟勇士隊的渡邊久信曾擔任西武獅監督，而高津臣吾則是成為中職首位擔任日職監督的洋將；前統一獅洋投米奇（Mickey Callaway），目前則為大聯盟大都會隊的總教練。

養樂多本季團隊全壘打數167轟、團隊得分656分，都排在中央聯盟第二，但團隊失分739分、防禦率4.78都是央聯最差。養樂多在休賽季將進行大補強，包含樂天投手美馬學、西武投手十龜劍、日本火腿游擊手中島卓也、軟銀福田秀平等人，都是補強目標人選。

高津臣吾將擔任養樂多一軍監督。（資料照，記者廖振輝攝）

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