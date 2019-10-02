博士運動員專題》誰說運動員頭腦簡單？「俠客」歐尼爾統治禁區也當博士

NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾

。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／專題報導〕頂尖職業球員從小就專注於術科，生活大部分的時間都奉獻在球場，但退役後仍有不少球員重返杏壇，更有人一舉攻讀博士。昔日職棒「二代象」的主力二壘手馮勝賢，前達欣當家射手，有「中距離教科書」之稱的許智超，不約而同於今年拿到博士學位，馮勝賢更是職棒選手的第一人，《自由體育》也專訪博士國手，了解他們如何從運動明星，轉換跑道，踏入最高領域的學術殿堂。

運動員博士在國際體壇也相當少見，最知名的就是NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾，苦讀4年半，在美國邁阿密貝瑞大學取得教育學博士學位，成為史上少數在職業生涯及學歷上，成就都能處於頂尖之林的奇才。

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歐尼爾NBA生涯15度入選明星賽，且拿下3次總冠軍賽MVP，是史上極具主宰力的中鋒之一。但退役後人生同樣精采，擔任過電影明星、饒舌歌手、節目主持人，2012年還拿到博士學位，歐尼爾表示，「我的學位貨真價實，絕對沒有花錢買文憑。四年半的求學生涯相當艱辛，每晚都在讀書，準備的報告好像永無止境。」

歐尼爾苦讀4年半，在美國邁阿密貝瑞大學取得教育學博士學位。（資料照，美聯社）

中國「移動長城」姚明離開NBA後，積極發展個人事業，現在是CBA上海大鯊魚的老闆，也是「姚基金」創辦人與全球形象大使，同時重返校園唸書，並被香港大學頒授為榮譽社會科學博士，功成名就。

另外，奪下3次NFL超級盃冠軍的S.楊恩，也在退休後拿到法律學博士；知名NHL冰球選手德瑞登，則一口氣拿下歷史和法律的雙博士學位，並轉往政治圈發展。

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