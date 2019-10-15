台灣大賽》G4兄弟先發非洋投 楊志龍預計扛重任

兄弟G4預計將推出楊志龍先發。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽中信兄弟對Lamigo桃猿，明天第四戰在洲際續戰，兄弟預計推出先發投手並非洋投赫猛，而是楊志龍，這將是個人在台灣大賽初登板。

兄弟教頭伯納解釋，明天「傾向」、「可能」由楊志龍先發，主因是楊志龍這兩年對戰桃猿數據不錯，相對地，赫猛對桃猿數據不佳，可能擺在中繼。

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本季楊志龍對桃猿拿下1勝1敗、防禦率4.26，去年對桃猿戰績2勝1敗、防禦率5.75；反觀赫猛對桃猿戰績2敗、防禦率9.43。

雖然楊志龍和赫猛本季對桃猿表現都不算太好，不過伯納強調:「你看我們球隊，沒有多少先發投手對桃猿防禦率在4以下，這是根據客觀數據分析，決定推楊志龍先發，並不是賭注，如果他能確實執行作戰計畫，不排他先發才是賭注。」

楊志龍透露，上週教練團告知他要把第四戰準備好，當時很緊張，經過調適，現在感覺還好，今天有進牛棚練投，感覺不錯，「明天這場可能是我今年最後一戰，想辦法做到最好。」

台灣大賽第二戰中信兄弟廖乙忠，先發6.1局失5分拿下勝投，個人在台灣大賽初登板就有好表現，楊志龍說，「乙忠投得好，為他感到開心，也會激勵自己，希望能表現更好。」本季楊志龍出賽10場都是先發，戰績2勝3敗、防禦率5.93。

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