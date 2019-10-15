台灣大賽》王溢正4度登板全勝 先發捕手都不一樣

王溢正。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽中信兄弟對Lamigo桃猿，第三戰今天晚上6點半在台中洲際球場開打，主場球隊兄弟推出洋投萊福力先發，桃猿未公布，推測為本土左投王溢正。

王溢正在台灣大賽史上先發4場全勝，防禦率2.28、被打擊率2成08、每局被上壘率0.94，總計投27.2局，平均每次先發吃下7局，表現超優。

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有趣的是，過去王溢正在台灣大賽所搭配的捕手都不一樣，2014年桃園第二戰對中信兄弟先發5.2局失5分其中2責失，由黃浩然蹲捕，隔年洲際第五戰再對兄弟，完投9局失2分，劉時豪擔任先發捕手。

黃浩然（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

劉時豪。（資料照，記者陳志曲攝）

2017年洲際第四戰對兄弟，王溢正先發6局失1分，由年輕小將嚴宏鈞蹲捕，去年台南第四戰對統一獅，王溢正先發7局失2分，蹲捕的是林泓育；台灣大賽王溢正4度先發，不管捕手是誰，結果都是凱旋而歸。

嚴宏鈞。（資料照，特派記者林正堃攝）

林泓育。（資料照，記者陳志曲攝）

今年台灣大賽前兩戰桃猿先發捕手都是劉時豪，廖健富第二戰替補出賽蹲捕，如果今天第三戰王溢正先發登板，搭檔捕手是誰值得關注。

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