女棒亞錦賽》台灣隊複賽15：0扣倒中國 明與日本爭冠

台灣隊擊敗中國，明將與日本爭冠。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲女子棒球錦標賽，台灣隊今天複賽與中國隊交手，投打發揮，以15：比0、4局提前扣倒，順利取得冠軍戰門票，明天將再度碰上強敵日本，盼能復仇成功，將冠軍盃抱回台灣。

2019年第二屆亞洲女子棒球錦標賽9日起在中國中山舉行，台灣隊分組預賽3戰全勝，昨天複賽首戰與強敵日本隊碰頭，守備狀況多，以1：16、4局輸球吞下此次賽會首敗。

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台灣隊今天複賽與地主中國隊交手，首局就有攻勢，靠著保送、黃巧芸安打、對手守備失誤、高飛犧牲打攻下3分，2局滿壘時靠著野手選擇先跑回分數，中國隊守備自亂陣腳，黃巧芸再補上安打，台灣隊單局再添3分。

台灣隊3局攻勢再起，抓準中國隊投手、守備都出狀況，單局攻下8分、奠定勝基，4局再多添1分，提前拿下比賽勝利。台灣隊先發投手謝文靜好投壓制，僅讓對手敲出2支安打，封鎖中國隊打線。

上一屆2017年亞洲女子棒球錦標賽，台灣隊為亞軍，冠軍為日本隊，此屆台灣、日本爭冠，兩隊複賽交手、台灣隊居下風，但台灣隊教練團有信心，也表示有先前複賽交手輸球的經驗，相信球員們更知道自己不足的地方，明天最後一戰，沒有保留、全力搶勝。明天冠軍戰將於台灣時間晚間6時舉行。

台灣隊以15：0擊敗中國，明將與強敵日本隊爭冠。（中華民國棒球協會提供

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