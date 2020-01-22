MLB》整年只被三振16次的超狂打擊機器！ 農場10大新秀二壘出爐

馬德里格爾可能是所有新秀中打擊天賦最棒的球員。（圖片取自大聯盟推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網的30隊農場各位置的10大新秀球員，這次來到10大二壘手排名，第一名是在上個賽季已經登上大聯盟，從游擊手轉至二壘的洛機隊羅傑斯。

2019賽季，有許多二壘農場大物都登上了大聯盟，像是光芒隊的洛爾（Brandon Lowe）與藍鳥隊的名將之後小比吉歐（Cavan Biggio），這兩人都有拿到年度最佳新秀的選票。除此之外還有4位新秀：釀酒人隊的日浦（Keston Hiura）、被交易到釀酒人的烏里耶斯（Luis Urias）、洛磯隊漢普森（Garrett Hampson）與馬林魚的迪亞茲（Isan Diaz）都已經從名單中畢業，因此本年度的二壘名單有大幅度的改變，今年第一名的羅傑斯去年甚至還是在10大游擊排行榜中。

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這份名單當中最值得注意的是白襪隊僅170公分的二壘手馬德里格爾（Nick Madrigal），他在首個完整的職業賽季就連跳三級，去年直接登上小聯盟3A，也讓他成為了這次排行榜中的第二名，而他的模板是太空人隊MVP二壘手艾圖維（Jose Altuve）。

10大農場二壘手名單如下：

1.羅傑斯（Brendan Rodgers）（洛磯）

2.馬德里格爾（Nick Madrigal）（白襪）

3.布盧漢（Vidal Brujan）（光芒）

4.艾德華（Xavier Edwards）（光芒）

5.索拉克（Nick Solak）（遊騎兵）

6.布施（Michael Busch）（道奇）

7.布拉柯（Aaron Bracho）（印地安人）

8.史壯（Chase Strumpf）（小熊）

9.裴智煥（Ji-Hwan Bae）（海盜）

10.楊恩（Andy Young）（響尾蛇）

10大農場新秀二壘排行出爐。（圖片取自大聯盟推特）

以下為各比項最佳人選（括號為分數）：

打擊：馬德里格爾（70）



官網認為他不只有二壘手最棒的打擊天分，同時他也有可能會是全農場中最棒的打者，他在2019年的整個賽季的被三振率僅有3%，他短暫的小聯盟生涯合計打擊率3成09，上壘率3成71。上個賽季他的打擊三圍合計是.311/.377/.414，在532個打席中只被三振16次。

力量：羅傑斯、布施（55）



去年名列10大游擊第三名的羅傑斯，有著驚人的揮棒速度，並在3A展現了他驚人的力量，他也在去年登上大聯盟，但因為肩膀傷勢整季報銷。道奇隊的布施在大學的後兩年敲出33發全壘打，2019年才剛開始他的職業賽季，球探認為他的打擊技巧能夠讓他未來在打擊上有很棒的發揮。

道奇隊的布施。（圖片取自大聯盟推特）

跑速：布盧漢、艾德華、裴智煥（70）

這三人去年一共盜了113次壘，布魯汗是三人中最多的，他在兩個小聯盟層級累積48次盜壘。這三人未來都有機會成為球隊前段棒次的起爆劑，並靠著腳程來提升他們的內野防守功力。

裴智煥的跑速與其他兩人並列二壘新秀最佳。（圖片取自大聯盟推特）

臂力：羅傑斯、布盧漢（55）

只要羅傑斯能從傷後復原，他就會是這個項目最好的選手，他在游擊防區時就已經展現他強大的臂力。布盧漢的臂力也是在水準之上，他去年也證明了他能夠鎮守游擊大關。

守備：馬德里格爾（60）

馬德里格爾上個賽季只被三振16次，而他在108場的出賽更是只發生了4次失誤，球探指出他有絕佳的防守範圍、防守上良好的手部運用以及天生的防守直覺，這些條件都讓他會是未來金手套獎得主的最佳競爭者。

最高天花板：羅傑斯

這位2015年第三順位的球員因傷阻礙了他的發展，目前他正從關節唇傷勢中復原，但他還是有可能會成為大聯盟中段以上，甚至精英等級的球員。他有著能夠守內野三個位置的技能包，同時在被轉往二壘後，球探認為他的防守會再往上提升。

羅傑斯去年就曾登上大聯盟。（資料照，法新社）

最高地板：馬德里格爾

他有著令人吃驚的打擊技巧以及良好的好球帶掌控能力，加上他的打擊直覺以及超凡的棒球智商，官網認為他很快就能夠登上大聯盟為球隊做出貢獻，同時還能有不錯的表現。

最佳新秀候選：馬德里格爾



他在第一個完整的職業賽季就登上3A，也沒有什麼東西需要再在小聯盟證明，而且白襪也沒有夠好的二壘手能擋住他，因此他有機會成為今年強力的最佳新秀候選人。

最快竄升：布拉柯

他在2017-18年於國際球員市場上被印地安人簽下來，不過布拉柯在2018因為骨折報銷，去年開始他甚至不在印地安人前30名。但他在新人聯盟打出1.009的攻擊指數，讓他直接在季末爬到隊上第13名的位置。

印地安人隊的布拉柯。（圖片取自大聯盟推特）

最低出身：布盧漢

2014-15年的國際球員市場，當時最大咖的球員是孟卡達（Yoan Moncada），當時他拿到3150萬美元的簽約金，幾乎沒有人注意光芒隊以1萬5000美元簽下布盧漢，但他現在已經擠進光芒隊40人名單當中。

最需要證明自己：羅傑斯

若不是傷勢影響，他去年就能夠從農場新秀名單中畢業，但他顛簸的大聯盟初登場與關節唇傷勢，讓羅傑斯得需要向人們證明，在健康時他還是那個球探報告口中的頂級球員。

值得注意：卡里漢（Tyler Callihan）（紅人）

許多球探喜歡身為左打的他的打擊技巧，但他們並不確定他的防守位置。紅人隊一開始將他視為二壘手，但在進職業後他也守過幾場三壘，未來卡里漢可能會在這兩個位置中決定一個做為他的長期守位。

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