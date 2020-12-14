SBL》避免其他聯盟惡意挖角 委員會宣布取消薪資上限

九太科技董事長沈會承今日帶著鋼盔、防彈衣召開記者會。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕九太科技董事長沈會承日前確定擔任「SBL球團委員會」召集人，今日他帶著鋼盔、防彈衣和籃球協會秘書長李一中、副秘書長李雲翔、孫朝共同召開記者會，敲定SBL為避免惡意挖角祭出配套措施，並同時取消月薪12萬薪資上限，展現誠意盼好球員能在SBL發展。

SBL球團委員會決議SBL所屬球員、未經選秀制度及球團未同意就違規跳槽其他聯盟者，最高會處3年禁賽。SBL委員會盼目前璞園、台銀、裕隆、台啤及九太科技的所有球員要遵守合約精神，不能臨時放棄原有合約，轉身加入其他聯盟，否則就屬惡意離隊或其他聯盟惡意挖角。

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SBL球團委員會此舉是提前打預防針，屆時有違規的球員想重返SBL，他們能否順利回鍋的決定權由球團委員會拍板定案，而李家瑞今年投身P+聯盟新竹攻城獅，他原效力九太，當時是拿到離隊證明書才離開，因此李家瑞若未來要回鍋SBL將不受禁賽。

SBL目前採單洋將制度，此舉就是要給予本土球員好的發揮，而球團委員會也決議2005年訂下月薪12萬台幣的薪資天花板，如今確定這項條款會走入歷史，盼能給予有好表現的球員，也能在SBL爭取更好的待遇。

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