中職Live》猛快單局2K、陳仕朋投出三上三下 悍將0 ：0桃猿

第二局

２下，陳俊秀一壘方向高飛球被接殺。

2上，申皓瑋投手正前方飛球遭到刺殺，陳真游擊方向滾地球遭到刺殺，兩出局。林威廷揮棒落空遭到三振，三上三下。

第一局

1下，樂天開路先鋒林立一壘方向界外高飛球被接殺，陳晨威游擊方向滾地球遭到刺殺，林泓育遭到三振，樂天此局三上三下。

請繼續往下閱讀...

1上，富邦悍將第一棒陳凱倫遭到三振，一出局，李宗賢選到保送上壘，高國麟遭到三振，李宗賢盜壘失敗遭到刺殺，富邦啟用電視輔助判決，富邦挑戰成功，李宗賢安全上二壘。范國宸右外野方向飛球被接殺，三人出局。

賽前

樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，悍將派出本土投手陳仕朋擔任先發，桃猿由洋投猛快應戰。

陳仕朋本季戰績1勝5敗，防禦率3.50，近一次出賽為4月22日對上味全，主投5.2局失3分，被擊出7支安打，投出4次三振、4次保送。

猛快今年加盟樂天，至今一軍出賽2場皆面對中信兄弟，防禦率4.50、無關勝敗，今首度對戰富邦，能否拿下生涯首勝？

富邦悍將先發打序

1.陳凱倫,SS

2.李宗賢,3B

3.高國麟,DH

4.范國宸,1B

5.申皓瑋,CF



6.陳真,RF

7.林威廷,2B

8.林宥穎,C

9.張正偉,LF

先發投手：陳仕朋

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打序

1.林立,3B

2.陳晨威,CF

3.林泓育,DH

4.陳俊秀,1B

5.郭嚴文,2B

6.林承飛,SS

7.詹智堯,RF

8.嚴宏鈞,C

9.邱丹,LF

先發投手：猛快

樂天桃猿先發投手猛快。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法