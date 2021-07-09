歐國盃》英格蘭、義大利週一爭冠 中職吉祥物預測大比拚

歐國盃冠軍賽轉播。（ELEVEN體育台提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歐洲國家盃足球賽歷經50場廝殺，本屆就由義大利「藍衫軍」與英格蘭「三獅軍團」爭冠，台灣時間週一凌晨2點50分於倫敦溫布利球場開戰，不但全世界球迷為之瘋狂，連即將復賽登場的中職吉祥物，也爭先預測大比拚炒熱話題，屆時由ELEVEN體育二台（有線電視CH74、中華電信MOD CH214）全台獨家轉播精彩賽事。

各項賽事連續33場未嘗敗績的義大利，距離國家隊不敗的世界紀錄只差2場，此行「藍衫軍」一路扳倒葡萄牙、比利時、西班牙等奪冠熱門，睽違9年重返歐國盃決賽，能否相隔53載再捧冠軍金盃？答案就得問問坐擁絕對地主優勢的對手。畢竟英格蘭本屆已戰勝心魔，尤其16強力挫宿敵德國後全隊士氣大振，又先後淘汰擋路的烏克蘭和丹麥，首闖決戰的「三獅軍團」已志在必得，極度渴望成為第四支在自家國土笑舉歐國盃冠軍的東道主贏家。

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歐國盃冠軍賽轉播。（ELEVEN體育台提供）

歐國盃冠軍勁旅究竟是誰？即將在下週二復賽的中華職棒不落人後，各隊吉祥物也紛紛加入預測，先前四強賽味全龍威弟已成功預測義大利晉級；富邦悍將Frankie雖然預測失敗，但祭出遙控車已展現十足創意，接下來還有樂天桃猿、統一獅及中信兄弟，都會派出吉祥物參戰冠軍預測，形成球迷熱議的另類焦點。

味全龍-威弟預測冠軍賽隊伍

富邦悍將-富藍奇（​Frankie）預測冠軍賽隊伍

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