台灣迎戰蘇迪曼盃八強賽 今日賽事預告與轉播

台灣迎戰八強賽事。（資料照，記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今大聯盟一場轉播，7點由洋基對上藍鳥，洋基派出目前5勝3敗、3.82防禦率的克魯伯（Corey Kluber）先發，藍鳥則派出雷伊（Robbie Ray），雷伊目前13勝6敗，防禦率2.68，藍鳥目前離搶進外卡還差1場勝差，洋基目前以居美聯外卡第一，今日兩隊會擦出什麼樣的火花，敬請鎖定轉播。

請繼續往下閱讀...

日職今日傍晚5點兩場轉播，歐力士對上軟銀，日本火腿對上西武，王柏融、吳念庭兩位好手有機會今日同場出賽，替各自的球隊建功嗎？球迷朋友別忘記收看轉播！

中職晚間6點35分兩地準時開打，首先樂天桃猿由張喜凱先發、富邦悍將推出陳鴻文先發，張喜凱本季5勝4敗、防禦率3.97，陳鴻文則1勝3敗、防禦率2.71，另外味全龍和中信兄弟在洲際球場開打，味全龍推出伍鐸，中信兄弟推出鄭凱文，目前伍鐸拿下7勝5敗、防禦率3.04，鄭凱文則10勝4敗、防禦率3.35，今日賽事會擦出什麼樣的火花呢？球迷朋友記得收看轉播！

蘇迪曼盃台灣以分組第二闖入八強，今兩場轉播，台灣將在晚間九點與日本進行八強對決，究竟賽況如何？球迷朋友記得收看轉播！

MLB

7：00 洋基@藍鳥 緯來體育、愛爾達體育1台



中職二軍

13：00 樂天桃猿@統一獅 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17：00 歐力士@軟銀 ELEVENSPORTS1、ELEVENSPORTS PLUS

17：00 日本火腿@西武 ELEVENSPORTS2

中職

18：35 味全龍@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

18：35 樂天桃猿@富邦悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育1台

蘇迪曼盃

15：00 八強賽 愛爾達體育3台

21：00 八強賽 愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法