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體育 棒球 MLB

賈吉再見安打率洋基晉級季後賽 今日MLB戰績

2021/10/04 12:18

洋基晉級季後賽。（USA TODAY Sports）

光芒0：1洋基

釀酒人3：10道奇

紅襪7：5國民

紅人6：3海盜

印地安人6：0遊騎兵

教士4：11巨人

金鶯4：12藍鳥

天使7：3水手

洛磯4：5響尾蛇

老虎5：2白襪

雙城7：3皇家

運動家6：7太空人

費城人4：5馬林魚

小熊3：2紅雀（第8局）

大都會0：5勇士

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