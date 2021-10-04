賈吉再見安打率洋基晉級季後賽 今日MLB戰績

洋基晉級季後賽。（USA TODAY Sports）

光芒0：1洋基

釀酒人3：10道奇

紅襪7：5國民

紅人6：3海盜

印地安人6：0遊騎兵

教士4：11巨人

金鶯4：12藍鳥

天使7：3水手

洛磯4：5響尾蛇

老虎5：2白襪

雙城7：3皇家

運動家6：7太空人

費城人4：5馬林魚

小熊3：2紅雀（第8局）

大都會0：5勇士

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法