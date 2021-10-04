賈吉再見安打率洋基晉級季後賽 今日MLB戰績

爆
洋基晉級季後賽。（USA TODAY Sports）
光芒0：1洋基
釀酒人3：10道奇
紅襪7：5國民
紅人6：3海盜
印地安人6：0遊騎兵
教士4：11巨人
金鶯4：12藍鳥
天使7：3水手
洛磯4：5響尾蛇
老虎5：2白襪
雙城7：3皇家
運動家6：7太空人
費城人4：5馬林魚
小熊3：2紅雀（第8局）
大都會0：5勇士
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