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藤球》輔大選手無後顧之憂 喜獲八方雲集、亞適國際贊助

2021/10/07 17:40

輔大藤球選手獲八方雲集、亞適國際贊助。（藤球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕輔仁大學為發展台灣藤球運動，新學年招收優秀藤球選手入校，並接受重視國內運動推展的八方雲集、亞適國際等企業贊助合作，期許未來進輔大的藤球好手無後顧之憂，達成學業、專業雙贏目標。

輔大學生在東京奧運獲得1金2銅，包括金牌女子舉重郭婞淳、銅牌桌球混雙鄭怡靜／林昀儒、女子拳擊黃筱雯，堪稱台灣大專校院體育龍頭之一，此次把藤球納入大家庭內，並獲得八方雲集、亞適國際的襄助，對國內藤球發展如虎添翼。

輔大副校長謝邦昌表示，今年體育系在運動健康管理組增設藤球種類，感謝藤球協會、新北市體育總會藤球委員會，以及八方雲集、亞適國際的大力支持，希望藤球運動能在校內開花結果。

八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸表示，這些年到各校探訪，接觸到不同孩子們學習體育的生命故事，從佳冬國中藤球隊買不起藤球，四處籌錢找經費，到士林國中為募集泰國移地訓練經費，DIY自製手工皂來義賣，「我知道這件事情後，立刻與士林國中教練詹宇庭聯繫，他也是台灣藤球青年隊總教練，推廣的過程蓽路藍縷，希望能有更多人一起幫助藤球運動往下扎根。」

新北市在地企業亞適國際不落人後，加入贊助輔大藤球選手的行列，副總經理王明玉為輔大織品服裝系校友，當她得知輔大招收藤球選手入校，開心表示，這會創造多贏局面，一來支持母校，二來藤球在新北生根，三來選手無後顧之憂，未來踢出佳績，為學校、為新北、為自己爭光！

我國藤協理事長蔡鴻鵬指出，這次獲得輔大、八方雲集、亞適國際對藤球運動的大力支持，對仍處於發展時期的臺灣藤球是大好消息，並期許在產學合作下，讓我國藤球步入全新階段，未來展望藤球加入全運會、全大運、全中運，進而參加亞運為國爭光。

輔大藤球選手獲八方雲集、亞適國際贊助。（藤球協會提供）

輔大藤球選手獲八方雲集、亞適國際贊助。（藤球協會提供）

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