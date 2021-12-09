晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》離開樂天桃猿教練團 劉家豪發文吐心聲

2021/12/09 19:50

桃猿投捕教練劉家豪（右）指導廖健富（左）守備動作。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職休賽季出現教練團大風吹現象，除富邦悍將人事異動外，樂天桃猿也進行教練團改組，一軍投捕教練劉家豪確定離隊，他也在臉書發文感謝球團。

劉家豪2005年獲當時La New熊隊第十指名進入職棒，生涯在一軍9年留下打擊率0.216、2轟的成績，2014以球員身分兼任牛棚教練、隔年正式轉任投捕教練，2019年進入12強代表隊教練團擔任捕手教練。

確定離隊後，劉家豪在個人臉書表示，從第一天當教練開始就知道會有這天的到來，但從轉教練後他的最大原則就是不要急著邀功，「幫助球員在場上表現好是他們能力好，場上表現不理想的球員，我就會花費更多心思及時間在他們身上（由我來扛）我只要默默在背後撐著他們，表現好大家一起喊（爽），表現不理想我負責幫你們拉出那個漩渦。」

劉家豪隨後表示，慶幸自己執教過程中出現過兩位金手套（2014年黃浩然、2016年林泓育），加上廖健富、張閔勛的成長也有目共睹，讓他倍感光榮。

劉家豪最後提到：「這些話平常不會想特別對外說，因為我覺得功勞永遠都是球員自己努力來的，我只要扮好輔助他們的角色就好，現在我得離開這個最熟悉的球隊，你們得更加努力的充實自己，為球隊跟自己打出一片天，最後感恩LA NEW劉老闆，樂天球團給我這麼棒的環境，還有謝謝支持La new到樂天的球迷們，你們的球場上的加油吶喊跟指教我都有聽到看到..那是永生難忘的回憶，加油！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。