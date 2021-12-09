中職》離開樂天桃猿教練團 劉家豪發文吐心聲

桃猿投捕教練劉家豪（右）指導廖健富（左）守備動作。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職休賽季出現教練團大風吹現象，除富邦悍將人事異動外，樂天桃猿也進行教練團改組，一軍投捕教練劉家豪確定離隊，他也在臉書發文感謝球團。

劉家豪2005年獲當時La New熊隊第十指名進入職棒，生涯在一軍9年留下打擊率0.216、2轟的成績，2014以球員身分兼任牛棚教練、隔年正式轉任投捕教練，2019年進入12強代表隊教練團擔任捕手教練。

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確定離隊後，劉家豪在個人臉書表示，從第一天當教練開始就知道會有這天的到來，但從轉教練後他的最大原則就是不要急著邀功，「幫助球員在場上表現好是他們能力好，場上表現不理想的球員，我就會花費更多心思及時間在他們身上（由我來扛）我只要默默在背後撐著他們，表現好大家一起喊（爽），表現不理想我負責幫你們拉出那個漩渦。」

劉家豪隨後表示，慶幸自己執教過程中出現過兩位金手套（2014年黃浩然、2016年林泓育），加上廖健富、張閔勛的成長也有目共睹，讓他倍感光榮。

劉家豪最後提到：「這些話平常不會想特別對外說，因為我覺得功勞永遠都是球員自己努力來的，我只要扮好輔助他們的角色就好，現在我得離開這個最熟悉的球隊，你們得更加努力的充實自己，為球隊跟自己打出一片天，最後感恩LA NEW劉老闆，樂天球團給我這麼棒的環境，還有謝謝支持La new到樂天的球迷們，你們的球場上的加油吶喊跟指教我都有聽到看到..那是永生難忘的回憶，加油！」

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