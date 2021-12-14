羽球世錦賽》球王爆冷門落馬！決勝局僅拿6分 安賽龍意外止步首輪

駱建佑。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世錦賽男單項目今爆出冷門，世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在首輪就以21：14、9：21、6：21不敵新加坡好手駱建佑，奪冠熱門意外止步首輪。

安賽龍本季戰功彪炳，包括奧運男單金牌，今年已經收下6座冠軍，還擠下桃田賢斗重登球王寶座，而他在奧運奪金後宣布不再與丹麥國家隊一同訓練，隨後就搬到杜拜從事個人訓練，同時也邀請年輕選手一起參與，駱建佑就是其中之一。

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駱建佑在參與訓練後的成長有目共睹，在荷蘭、海洛公開賽陸續捧冠，也在各大賽擊敗世界頂尖好手，包括在印尼公開賽擊退當時球王桃田賢斗、海洛公開賽力退我國一哥周天成；過去8個禮拜排名狂竄21位，一度擠進Top20，目前世界排名22。

駱建佑唯一還未征服的「巨人」就是安賽龍，此役之前交手4次全敗，今首局又一開始就連丟5分，雖然一度追到10：11，但在技術暫停後又被安賽龍連拿4分，丹麥球王先馳得點。

不過第二局後戰況完全風雲變色，駱建佑在進攻上更加積極，同時也保持耐心等待安賽龍的失誤，第2局先以21：9扳平比數後，決勝局更只讓球王拿6分，最後花了54分鐘拿下珍貴的對戰首勝。

「我很高興經過5次對決終於擊敗Viktor，我不斷嘗試、在這個過程中也一直相信自己，」駱建佑賽後表示，「賽季的尾聲對我們來說都很辛苦，他是一個非常棒的球員、相信他會以更強壯的姿態回歸，而我會讓自己好好恢復、專心比賽，看看能走多遠。」

安賽龍則說，自己就是輸給一個表現更好的球員，「今天很多狀況不在我的掌控範圍，是他掌握了比賽、贏球也是理所當然。」

安賽龍。（歐新社）

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