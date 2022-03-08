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空手道》做好心理準備抗俄！烏克蘭奧運銅牌上戰場 預告打勝仗

2022/03/08 19:00

霍魯納。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，不少運動員奮不顧身從軍保衛國家，去年東京奧運空手道銅牌得主霍魯納（Stanislav Horuna）就是其中之一，今日他接受《BBC》訪問時，提到自己已經做好準備對抗俄軍。

現年33歲的霍魯納，在去年東京奧運空手道75公斤級奪下銅牌，他雖然沒有軍事經驗，但毅然決然上戰場保衛家園，他說道：「我已經做好心理準備和俄軍打仗，因為我知道我不是在進攻，而是在防守。」

雖然生活發生天翻地覆的改變，但霍魯納相信烏克蘭很快就會恢復正常生活，「當然不是所有的烏克蘭，因為許多城市被完全摧毀，一些城市被也毀了一半，還有那些離開家園的人，他們成了難民，我們有許多人在逃難，他們的生活完全改變了，我處在一個相對安全的地方，我們正在努力幫助那些離開家園的人。」

霍魯納表示，自己並不認為從軍的決定很英勇，因為許多人都在做同樣的事情，「我和其他人一樣，我們團結在一起，我們抵抗俄軍，互相幫助，我們比以往任何時候都團結和強大。」

霍魯納說道：「也許兩週後，我們將贏得這場戰爭，希望生活會恢復正常，我能夠重新前往健身房、訓練場繼續日常訓練，開始為下一場比賽做準備，相信這一天很快會到來。」

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