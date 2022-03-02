空手道》酸民為俄軍殺平民護航 烏國正妹：和普廷一起下地獄吧！

空手道美女特莉加（左一）與我國一姐文姿云。（資料照，路透）





〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭空手道女神特莉加（Anzhelika Terliuga）去年東京奧運拿下銀牌，在4強占擊敗我國空手道一姐文姿云後，暖心安慰一幕擄獲台灣球迷芳心。然而近日俄羅斯總統普廷發兵入侵烏克蘭，她持續在IG上發文透露自己的現況，並向酸民開砲，她氣得痛罵：「酸民和普廷一起下地獄吧！」

俄羅斯24日入侵烏克蘭已經長達6天，無情戰火導致大批民眾流離失所，苦不堪言，去年東奧在空手道項目奪下銀牌的29歲烏克蘭正妹特莉加在自己的IG發文，盼各國好手一同幫助她轉發關於烏克蘭真相的推文，全力阻止戰爭繼續下去。

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特莉加昨日也在IG更新個人現況，「我的生活從此改變了，今天是惡夢的第六天，我祈禱這場惡夢可以盡快結束，讓我們或下一代去找出真相，為什麼會發生這一切，炸彈、飛彈、坦克和直升機這些都能在我的國家看到，每次我們都不知道明早能否安然地醒來，因為沒有人知道飛彈會打到哪。」

特莉加接著寫道，「在這個時刻，生活彷彿按下了停止鍵，自己已經無暇去關心自己的事業、金錢和比賽，只能不斷地祈禱，人民互相幫忙，或是幫助軍隊，因為我們想留在自由的烏克蘭。」而特莉加目前與丈夫待在庇護所當中，她透露自己總是會想起以前美好生活，同時也為未來做好藍圖，不過卻一夕間被破壞，這一切都要多虧了「好鄰居」，爆炸聲此起彼落，讓她十分害怕。

特莉加最後也感謝支持她們並提供幫助的朋友，而她話鋒一轉，向酸民和挺俄網友開砲，「有些人留言說道，這場戰爭和死亡是我們烏克蘭應得的，無辜人民都是遭自己人誤殺，俄羅斯和白羅斯的士兵不會去傷害平民，這些都是屁話，你們家的普廷下地獄去吧，對我來說，你們都不是人。」

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