網球》喬帥慘了！最大贊助商欲提前解約、8.8億恐化為烏有

喬科維奇恐怕將損失鉅額贊助。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今年1月欲參加澳網，卻因不願施打疫苗槓上澳洲政府，最後也遭遣返回國，不過先前他在杜拜男網賽止步8強、失去球王寶座，但喬帥態度強硬，仍拒絕接種疫苗，還揚言「寧不參賽也不打疫苗」，讓他形象大傷，接下來恐將更大損失，有外媒爆料，他贊助商之一的Lacoste可能會和他提前解約。

喬科維奇因未接種疫苗，入境澳洲後簽證兩度遭取消，喪失參加本屆澳網的機會，只能落寞返回家鄉，在他遭驅逐出境前，就有外媒曾預言，澳洲的決策可能一併影響其他國家，讓喬科維奇無法征戰其他賽事，先前法國政府就發聲明表示不接種疫苗就無法參加今年的法國網球公開賽，且強調不會有任何例外。因此除非肺炎疫情在5月能緩解，不然喬帥可能又得錯失法網衛冕的機會。

請繼續往下閱讀...

即使如此，喬科維奇仍舊持續堅定自己不打疫苗的立場，先前英國媒體《BBC》刊登喬科維奇獨家採訪，當時他在訪談中確曾強硬表示，自己寧可錯失獎盃、成為數據上史上最佳網球員的機會，也不願被迫施打新冠疫苗，「對我自己身體做決定這個原則，比任何獎項或其他東西都還重要。」

不過這對於他的贊助商來說恐怕就不是什麼好消息了，瑞士媒體《Blic Sport》稍早撰文爆料，繼法國製車大廠Peugeot結束對喬帥的贊助後，他的最大贊助商服飾品牌Lacoste，恐怕也將與他分道揚鑣。

喬科維奇最大贊助商服飾品牌Lacoste，恐怕也將與他分道揚鑣。（資料照，法新社）

該文指出，Lacoste在2017年喬帥生日（5月22日）當天與他簽下5年合約，原本合約將在今年到期，但去年8月他們將合約延長到2025年，然而在喬帥爆發澳網爭議，遭強制驅逐出境、負面新聞也滿天飛後，Lacoste的態度出現180度大轉彎，最近他們簽下WTA名將大威廉斯（Venus Williams），除了想搶攻女性市場，媒體推測另一個原因就是要取代喬帥。

在 Instagram 查看這則貼文 Lacoste（@lacoste）分享的貼文

《Blic Sport》也指出，Lacoste每年給喬帥的贊助費約為940萬歐元（約2.9億台幣），若他們提前解約，喬帥原本可以拿到的鉅額贊助款恐將化為烏有，將損失約為2820萬歐元（約8.82億台幣）的贊助金。

而喬科維奇雖然出現在本週開打的美國印地安泉大師賽籤表中，但根據美國入境規定，非本國公民、移民者，都必須出示完整的疫苗接種證明才得入境，因此未接種疫苗的喬帥目前按照規定應無法入境美國，對此賽事官方也發出聲明表示，喬帥有在參賽名單上所以才會被排進籤表，但他能否拿到入境許可參賽仍是未知數，無論如何，這位前塞國球王在球場內外的困境，恐怕還得持續下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法