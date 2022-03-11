MLB》封館結束自由市場重啟 多位好手待價而沽

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天宣布，維期99天的封館正式結束，也代表自由市場將再次重啟，目前仍有多名自由球員待價而沽，他們將在4月7日球季開打前找到新東家。

大聯盟在12月1日宣告封館， 封館期間除了不可進行合約談判外，球員、教練及隊職員都無法私下聯絡溝通，導致許多大咖球星談約進度停擺，不過2020年世界大賽MVP席格（Corey Seager）、大都會新王牌薛哲（Max Scherzer）以及巴耶茲（Javier Baez）都趕在封館前與球團簽約，逃過長達超過3個月的乾旱期。

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目前自由市場仍有多名球員還未找到歸屬，包括柯瑞亞（Carlos Correa）、佛里曼（Freddie Freeman）、「老大」布萊恩（Kris Bryant）等人，其中又以柯瑞亞最受矚目，他的魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）更在封館前向各球團開出一份至少3.3億美元（約新台幣91.1億）的大約，小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）今天也在封館結束後在社群軟體公開招募入隊。

Come through and let’s have Wrigley jumping my dawg! @TeamCJCorrea @Cubs — Marcus Stroman （@STR0） March 10, 2022

另外，同被列為自由市場5大游擊手的「故事哥」史托利（Trevor Story）的去向也備受矚目，雖然本季表現不如過去幾季出色，主客場成績差異過大，不免令人好奇「下山」後能否維持過往水準，不過生涯曾兩度獲得銀棒獎背書，勢必會掀起一波搶人大戰。

史托利。（資料照，法新社）

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