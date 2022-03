MLB》封館結束自由市場重啟 多位好手待價而沽

柯瑞亞。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天宣布,維期99天的封館正式結束,也代表自由市場將再次重啟,目前仍有多名自由球員待價而沽,他們將在4月7日球季開打前找到新東家。

大聯盟在12月1日宣告封館, 封館期間除了不可進行合約談判外,球員、教練及隊職員都無法私下聯絡溝通,導致許多大咖球星談約進度停擺,不過2020年世界大賽MVP席格(Corey Seager)、大都會新王牌薛哲(Max Scherzer)以及巴耶茲(Javier Baez)都趕在封館前與球團簽約,逃過長達超過3個月的乾旱期。

請繼續往下閱讀...

目前自由市場仍有多名球員還未找到歸屬,包括柯瑞亞(Carlos Correa)、佛里曼(Freddie Freeman)、「老大」布萊恩(Kris Bryant)等人,其中又以柯瑞亞最受矚目,他的魔鬼經紀人波拉斯(Scott Boras)更在封館前向各球團開出一份至少3.3億美元(約新台幣91.1億)的大約,小熊強投史卓曼(Marcus Stroman)今天也在封館結束後在社群軟體公開招募入隊。

Come through and let’s have Wrigley jumping my dawg! @TeamCJCorrea @Cubs