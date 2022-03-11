晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》封館結束自由市場重啟 多位好手待價而沽

2022/03/11 10:24

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天宣布，維期99天的封館正式結束，也代表自由市場將再次重啟，目前仍有多名自由球員待價而沽，他們將在4月7日球季開打前找到新東家。

大聯盟在12月1日宣告封館， 封館期間除了不可進行合約談判外，球員、教練及隊職員都無法私下聯絡溝通，導致許多大咖球星談約進度停擺，不過2020年世界大賽MVP席格（Corey Seager）、大都會新王牌薛哲（Max Scherzer）以及巴耶茲（Javier Baez）都趕在封館前與球團簽約，逃過長達超過3個月的乾旱期。

目前自由市場仍有多名球員還未找到歸屬，包括柯瑞亞（Carlos Correa）、佛里曼（Freddie Freeman）、「老大」布萊恩（Kris Bryant）等人，其中又以柯瑞亞最受矚目，他的魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）更在封館前向各球團開出一份至少3.3億美元（約新台幣91.1億）的大約，小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）今天也在封館結束後在社群軟體公開招募入隊。

另外，同被列為自由市場5大游擊手的「故事哥」史托利（Trevor Story）的去向也備受矚目，雖然本季表現不如過去幾季出色，主客場成績差異過大，不免令人好奇「下山」後能否維持過往水準，不過生涯曾兩度獲得銀棒獎背書，勢必會掀起一波搶人大戰。

史托利。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。