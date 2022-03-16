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普廷政府出招！俄國體壇爆轉籍潮 體育部警告：以後不要回來了

2022/03/16 06:52

俄國體育部副部長巴伊蘇丹諾夫。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭，全球體壇齊聲撻伐，目前有許多國際單項運動組織，紛紛禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，引發俄國體壇轉籍出走潮，但俄國體育部副部長巴伊蘇丹諾夫（Odes Bajsoeltanov）對這些轉籍運動員發出強烈警告。

為譴責俄羅斯開戰行為，國際奧會（IOC）登高一呼，建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，目前國際籃球總會（FIBA）、國際桌球總會（ITTF）、國際足總（FIFA）、世界羽聯（BWF）、國際滑冰聯盟（ISU）紛紛響應抵制，俄羅斯變成體壇孤兒。

但選手生涯有限，這次的禁賽令不知何時劃下句點，因此引發俄國體壇轉籍潮，先前已有效力英力士車隊的俄羅斯車手西瓦科夫（Pavel Sivakov）宣布更改國籍，往後改代表法國出賽，俄國知名花滑教練朱林（Alexander Zhulin）也曾透露，不排除大量俄羅斯選手更改國籍的可能性，西洋棋大師羅曼諾夫（Evgeny Romanov）將代表挪威出賽。

俄羅斯車手西瓦科夫決定更改為法國籍。（資料照，法新社）

在俄國選手陸續出走情況下，俄國體育部副部長巴伊蘇丹諾夫接受《Match TV》採訪時，發出強烈警告，「決定更改俄羅斯國籍的選手，以後就不要回來了。」

巴伊蘇丹諾夫表示：「對於那些變更俄羅斯國籍的人，我祝他們好運，但不要出現以後又跑回來的情況。」

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