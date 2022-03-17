NBA》約基奇生涯得分破1萬大關 記錄夜率金塊輕取巫師

Nikola Jokic becomes the second-fastest player in NBA history to reach 10,000+ points, 5,000+ rebounds & 3,000+ assists



• Larry Bird: 515 games

• Nikola Jokic: 516 games

• Oscar Robertson: 525 games pic.twitter.com/sJqg7OvKY8 — （@sportingnews） March 17, 2022

〔體育中心／綜合報導〕金塊主將約基奇（Nikola Jokic）今日延續手感，以29分13籃板8助攻再度繳出準大三元成績，並且生涯總得分也突破1萬分大關，金塊全隊共有7人得分上雙，全場力壓巫師，終場以127：109輕鬆獲勝。

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約基奇今日手感火燙並展高效率，上場僅26分鐘，全場14投10中，7罰全中，攻下29分13籃板8助攻準大三元，另外也達成生涯得分1萬分的里程碑，此外本場還有2次抄截1阻攻的演出。

根據《StatMuse》指出，約基奇是NBA史上第二快達成1萬分、5千籃板、3助攻里程碑的球員，總共耗時516場，雖然居第2，但其實也僅僅晚第一名的「大鳥」柏德（Larry Bird）1個場次。

約基奇再繳準大三元演出。（歐新社）

包括約基奇在內，全隊有7人得分上雙，比賽也無任何懸念，金塊全場壓制巫師以127：109收2連勝。莫里斯（Monte Morris）貢獻15，A.戈登（Aaron Gordon）14分，替補群海蘭德（Bones Hyland）17分，卡森斯（DeMarcus Cousins）14分，小瑞佛斯（Austin Rivers）13分，佛比斯（Bryn Forbes）10分。

巫師得分方面，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）16分7籃板，基斯伯特（Corey Kispert）15分，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）12分，替補阿夫迪賈（Deni Avdija）19分7籃板，八村壘（Rui Hachimura）12分7籃板2抄截。

約基奇再繳準大三元演出。（美聯社）

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