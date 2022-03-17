NBA》馬刺主力前鋒腳踝嚴重扭傷 本季提前關機

馬刺主力前鋒麥克德莫本季報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前馬刺戰績26勝43敗，排西部第12，落後給第10（附加賽最後席位）的鵜鶘2場，不料此時卻傳出壞消息，球團今日證實主力前鋒麥克德莫（Doug McDermott）踝傷勢不輕，本季提前關機。

據悉麥克德莫是在周日與溜馬的比賽首節受傷，他在一次三分出手後落地踩在對手的腳上，造成右腳踝扭傷，本場比賽僅上場3分鐘就退場，在經過核磁共振檢查後，馬刺球團今日宣布為3級扭傷，本季確定提前關機。

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麥克德莫本季出賽51場，51場皆為先發，場均攻下11.3分，2.3籃板，1.3助攻，投籃命中率46.2%，三分命中率42.2%是全隊最高。

目前馬刺例行賽也僅剩13場，場場都相當關鍵，此時麥克德莫報銷也讓主帥帕波維奇（Gregg Popovich）感到頭痛，坦言這一整年麥克德莫都對球隊來說很重要。

Doug McDermott will miss the rest of the regular season with a Grade 3 ankle sprain, Spurs say — Jeff McDonald （@JMcDonald_SAEN） March 16, 2022

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