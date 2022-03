NBA》馬刺主力前鋒腳踝嚴重扭傷 本季提前關機

馬刺主力前鋒麥克德莫本季報銷。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕目前馬刺戰績26勝43敗,排西部第12,落後給第10(附加賽最後席位)的鵜鶘2場,不料此時卻傳出壞消息,球團今日證實主力前鋒麥克德莫(Doug McDermott)踝傷勢不輕,本季提前關機。

據悉麥克德莫是在周日與溜馬的比賽首節受傷,他在一次三分出手後落地踩在對手的腳上,造成右腳踝扭傷,本場比賽僅上場3分鐘就退場,在經過核磁共振檢查後,馬刺球團今日宣布為3級扭傷,本季確定提前關機。

請繼續往下閱讀...

麥克德莫本季出賽51場,51場皆為先發,場均攻下11.3分,2.3籃板,1.3助攻,投籃命中率46.2%,三分命中率42.2%是全隊最高。

目前馬刺例行賽也僅剩13場,場場都相當關鍵,此時麥克德莫報銷也讓主帥帕波維奇(Gregg Popovich)感到頭痛,坦言這一整年麥克德莫都對球隊來說很重要。

Doug McDermott will miss the rest of the regular season with a Grade 3 ankle sprain, Spurs say