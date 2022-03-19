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UBA》高度與速度對決 伊波卡狂轟26分率世新擊敗健行、挺進冠軍賽

2022/03/19 21:00

世新明晚將與政大爭冠。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽四強賽在小巨蛋點燃戰火，世新大學「黑豹軍團」發威，伊波卡全場19投11中，轟下全場最高26分，中鋒丹尼爾攻下13分、18籃板，終場世新大學91：82擊敗健行科大，明晚將與政大爭冠，連兩年上演「文山區內戰」。

上屆亞軍世新大學開賽主導戰局，首節取得6分領先，且第二節前段火力全開，外籍生伊波卡頻頻切入、強攻禁區，加上208公分的丹尼爾坐鎮內線，李威廷則在外圍開火，一波22：5的猛攻，一度領先達18分。

連7年闖進四強賽的健行並非省油的燈，第二節後段展開大反撲，利用世新大學的連續失誤，打出一波12：2的猛攻，將分差縮小至各位數。

易籃之後，健行科大延續火燙手感，谷毛唯嘉、高錦瑋等射手輪流在外線開火，再度拉出一波15：2的反擊，反而取得3分領先，戰局風雲變色。

比賽末段形成典型的「速度與高度」的對決，世新持續將球送給伊波卡和丹尼爾轟炸禁區，健行則持續利用反快攻和外線得分，前三節打完世新取得6分領先。

健行在末節中段三分球熄火，世新拉出一波11：5的攻勢，將領先分數擴大至雙位數，勝負底定，世新大學連兩年闖進冠軍賽。

健行科大全場在三分線外出手多達63次，反觀兩分球僅出手25次，比例非常懸殊。全隊高錦瑋手感最佳，全場三分球15投7中，貢獻25分，陳范柏彥三分球15投僅3中，攻下15分。

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