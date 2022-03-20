NBA》騎士克服雙位數落後逆轉活塞 4年來首度單季勝率過5成

騎士近4年來首度單季勝率過5成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日剛上演14分逆轉秀的騎士，今天背靠背出戰來訪的活塞，他們再次克服雙位數落後，以113：109收下勝利，取得2連勝，單季總勝場來到41勝也確定將迎來4年來首個球季勝率突破5成。

兩隊上半場殺得難分難捨，騎士雖然靠著葛蘭德掌控大局首節佔得先機，不過活塞葛蘭特（Jerami Grant）手感火燙，上半場個人獨拿27分，包括三分球7投6中，半場打完反倒幫助球隊60：55取得領先。

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易籃後，活塞繼續擴大領先優勢，並在巴格利（Marvin Bagley III）空中接力灌籃後將差距擴大至12分。但騎士隨後展開反撲，洛夫連續3顆3分球逆襲反超比數，奧斯曼也在決勝節扮演板凳暴徒，搭配莫布里（Evan Mobley）關鍵時刻攻守俱佳，捍衛主場勝利。

騎士贏得2連勝。（美聯社）

騎士以葛蘭德24分12助攻表現最為出色，新秀莫布里挹注12分11籃板，達成本季第20場雙十，名列新秀榜首，替補奧斯曼（Cedi Osman）16分、洛夫（Kevin Love）14分，史蒂文斯（Lamar Stevens）也有15分進帳。

反觀活塞全隊僅3人得分上雙，葛蘭特轟下本季新高40分，前役狂砍51分的貝伊（Saddiq Bey）雖然未能延續3分火力，仍貢獻20分，大病初癒的坎寧安（Cade Cunningham）15分10助攻。

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