晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》騎士克服雙位數落後逆轉活塞 4年來首度單季勝率過5成

2022/03/20 11:51

騎士近4年來首度單季勝率過5成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日剛上演14分逆轉秀的騎士，今天背靠背出戰來訪的活塞，他們再次克服雙位數落後，以113：109收下勝利，取得2連勝，單季總勝場來到41勝也確定將迎來4年來首個球季勝率突破5成。

兩隊上半場殺得難分難捨，騎士雖然靠著葛蘭德掌控大局首節佔得先機，不過活塞葛蘭特（Jerami Grant）手感火燙，上半場個人獨拿27分，包括三分球7投6中，半場打完反倒幫助球隊60：55取得領先。

易籃後，活塞繼續擴大領先優勢，並在巴格利（Marvin Bagley III）空中接力灌籃後將差距擴大至12分。但騎士隨後展開反撲，洛夫連續3顆3分球逆襲反超比數，奧斯曼也在決勝節扮演板凳暴徒，搭配莫布里（Evan Mobley）關鍵時刻攻守俱佳，捍衛主場勝利。

騎士贏得2連勝。（美聯社）

騎士以葛蘭德24分12助攻表現最為出色，新秀莫布里挹注12分11籃板，達成本季第20場雙十，名列新秀榜首，替補奧斯曼（Cedi Osman）16分、洛夫（Kevin Love）14分，史蒂文斯（Lamar Stevens）也有15分進帳。

反觀活塞全隊僅3人得分上雙，葛蘭特轟下本季新高40分，前役狂砍51分的貝伊（Saddiq Bey）雖然未能延續3分火力，仍貢獻20分，大病初癒的坎寧安（Cade Cunningham）15分10助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。