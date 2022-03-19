NBA》我可拿過2萬3千分！魏少霸氣回應美媒質疑

魏斯布魯克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕從地獄到天堂！儘管魏斯布魯克（Russell Westbrook）一度離譜失手，臨場陣腳未亂，正規戰最後0.9秒扳平三分彈破網，讓湖人死裡逃生，賽後對於媒體詢問，更嗆聲自己拿過23000分，強烈自信心展露無遺。

湖人踢館暴龍主場，詹姆斯（LeBron James）砍下36分，率隊歷經延長賽128：123險勝，終止3連敗。魏少出賽41分鐘，18投8中、包括三分球7投4中，也貢獻22分、10籃板、10助攻，自去年12月31日後暌違多時再繳大三元，本季累積第10次，詹皇賽後特地在網路社群平台秀出魏少慶功照，心疼這位隊友加盟湖人後，本季飽受「黑粉」批評，直言這是「非常關鍵一球。」

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只不過，魏少力挽狂瀾的長射破網前，曾有三分出手離譜失準，球甚至直接砸中籃板側邊，現場採訪記者特地提及這兩次投籃，好奇他如何不讓先前失誤影響？魏少霸氣回應：「我可拿過23000分，你覺得這答案如何？」連記者都笑說：「不錯的回答。」魏少也提到，雖然這賽季經歷許多艱難，自己不會動搖，也才能適時挺身而出證明實力，「先前抄截非常重要，出手前我還迅速看一下地板，確定腳沒踩線。」

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