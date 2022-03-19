NBA》布克轟28分領軍輕取公牛 太陽挑戰隊史最多勝M6

布克今砍下28分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期連勝不斷的太陽，今在主場首度交手公牛，靠著布克（Devin Booker）狂砍28分、多點開花7人得分上雙，輕鬆以129：102痛宰德羅森（DeMar DeRozan）領軍的公牛。

太陽明星後衛保羅在碰上火箭一役撞傷右手拇指，經檢查後確定為撕脫性骨折，至少缺席6至8週，等於提前宣告例行賽報銷，不過穩居聯盟龍頭的他們，並沒有受到太大的影響，在少了保羅的12場比賽只輸掉4場，今他們在主場遇上本季首度交手的公牛，多點開花展現恐怖火力，最多取得33分領先，讓比賽提前定調，終場就以27分之差輕取對手，笑納4連勝，僅差5勝就能追平隊史最佳的62勝紀錄。

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此次太陽共7人得分上雙，其中先發五虎布克得到28分4籃板3助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）20分12籃板，佩恩（Cameron Payne）15分7助攻，克雷格（Torrey Craig）14分9籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）11分6籃板3助攻3阻攻。替補的薛米特（Landry Shamet）和麥基（JaVale McGee）分別拿下14分、12分。

公牛部分，德羅森19分2助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）16分7籃板，拉文（Zach LaVine）12分9助攻。公牛不但苦吞3連敗，近期10戰還輸了8場，領先第6名的騎士僅有1場勝差，若不即時振作，開季的東部霸主恐怕得淪落到得打附加賽的難堪局面。

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