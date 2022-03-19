晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布克轟28分領軍輕取公牛 太陽挑戰隊史最多勝M6

2022/03/19 14:47

布克今砍下28分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期連勝不斷的太陽，今在主場首度交手公牛，靠著布克（Devin Booker）狂砍28分、多點開花7人得分上雙，輕鬆以129：102痛宰德羅森（DeMar DeRozan）領軍的公牛。

太陽明星後衛保羅在碰上火箭一役撞傷右手拇指，經檢查後確定為撕脫性骨折，至少缺席6至8週，等於提前宣告例行賽報銷，不過穩居聯盟龍頭的他們，並沒有受到太大的影響，在少了保羅的12場比賽只輸掉4場，今他們在主場遇上本季首度交手的公牛，多點開花展現恐怖火力，最多取得33分領先，讓比賽提前定調，終場就以27分之差輕取對手，笑納4連勝，僅差5勝就能追平隊史最佳的62勝紀錄。

此次太陽共7人得分上雙，其中先發五虎布克得到28分4籃板3助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）20分12籃板，佩恩（Cameron Payne）15分7助攻，克雷格（Torrey Craig）14分9籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）11分6籃板3助攻3阻攻。替補的薛米特（Landry Shamet）和麥基（JaVale McGee）分別拿下14分、12分。

公牛部分，德羅森19分2助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）16分7籃板，拉文（Zach LaVine）12分9助攻。公牛不但苦吞3連敗，近期10戰還輸了8場，領先第6名的騎士僅有1場勝差，若不即時振作，開季的東部霸主恐怕得淪落到得打附加賽的難堪局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。