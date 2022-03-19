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NBA》魏少神奇追平三分球！ 湖人延長賽退暴龍終結難堪紀錄（影音）

2022/03/19 10:49

魏斯布魯克在正規時間結束前投進追平三分球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天踢館暴龍主場，詹姆斯（LeBron James）砍下35分、魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻22分、10籃板、10助攻大三元，外加第4節投進神奇追平三分球，率隊最後在延長賽以128：123驚滔駭浪中力退暴龍，終止客場11連敗（也是隊史第三長的紀錄）。

魏斯布魯克砍下大三元。（法新社）

詹姆斯（左）砍下35分。（USA TODAY Sports）

湖人上半場取得59：55領先，不過暴龍易籃後西亞卡姆（Pascal Siakam）、巴恩斯（Scottie Barnes）輪流開火，特倫特（Gary Trent Jr.）外線取得超前，湖人剩下豪爾德（Dwight Howard）單打獨鬥，最後1分落後進入第四節。

進入決勝節，雙方持續拉鋸，比賽剩下26.1秒，特倫特投進超前三分球，不過暴龍最後一波進攻，魏斯布魯克竟抄截成功、並在0.9秒砍進神奇追平三分，把比賽逼入延長。

延長賽詹姆斯與里維斯（Austin Reaves）輪流進球，暴龍在最後關頭又出現關鍵失誤，採取犯規戰術，湖人穩穩罰球拿下比賽勝利，終止最近的三連敗。

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