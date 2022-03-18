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NBA》「聰明哥」壓傷柯瑞引爭議 名球評力挺：非故意

2022/03/18 14:10

「聰明哥」史馬特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）左腳遭「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）壓傷提前退場，引發爭議，隨著最新消息傳柯瑞恐將要到季後賽才會復出，關於史馬特的打球方式也備受討論，不過知名球評A.史密斯（Stephen A. Smith）則出面力挺。

昨日史馬特防守積極，在第二節4分19秒飛撲搶球壓傷柯瑞左腳，當被問到史馬特的爭議動作時，A.史密斯直言：「那不是個骯髒的Play，我不這麼認為。史馬特是頂尖防守者、非常有能量的球員，他是衝著球去，並不是故意要弄傷柯瑞。」

史馬特做出危險動作後，勇士主帥柯爾（SteveKerr）也直接在場上開罵，並叫住史馬特A.史密斯則補充柯爾反應的真正意思，表示儘管用盡全力拚戰，也該有所顧慮，為了比賽的完整性保護同一場上的人，然而史馬特打球並沒有顧及，但A.史密斯仍強調不認為史馬特是故意傷害柯瑞。

史馬特當時賽後也自清非故意，並說：「我討厭看到任何人受傷，所以我希望柯瑞沒事」他也強調說：「我不是一名骯髒的球員，他們都很清楚我會為了球隊，對每一波球員全力以赴奮力拚搶。」

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