NBA》厄文3月瘋激勵 後衛新星貝伊火力半百接棒

貝伊。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕活塞少了坎寧安（Cade Cunningham）與葛蘭特（Jerami Grant）兩大主力，二年級後衛貝伊（Saddiq Bey）挺身而出，三分彈14投10中、狂轟生涯新高51分，率隊踢館魔術，賽後他表示，籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）3月瘋精彩演出，確實激勵自己。

本季已有17場球員得分達50關卡賽事，貝伊第13位完成，年僅22歲的他，也是活塞隊史最年輕的火力半百締造者。厄文繼3月9日豪奪50分捕捉黃蜂後，16日面對魔術又搶60分，緊接著奧蘭多出擊的貝伊見賢思齊，力助積弱活塞強壓墊底的東道主，終止4連敗，「我看到那些亮點，這在比賽過程非常有效。」貝伊認為，同樣主打後場位置的厄文火力強勢，讓自己大受鼓舞，「比賽相當精彩，我認為過去兩週，全NBA有許多類似戲碼，我很感激有機會能在這聯盟發揮。」

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3月以來，已有8場球員得分半百，接下來2週期間，很可能改寫

1962年12月最多9場50分紀錄，只花39分鐘達標的貝伊，也不讓詹姆斯（LeBron James）、塔圖姆（Jayson Tatum）、厄文、杜蘭特（Kevin Durant）、湯斯（Karl-Anthony Towns）等成名球星專美於前，「這就是比賽一部分，當你抓住節奏，就會進入某種狀態，隊友們在場上找到我，鼓勵我積極搶攻。」活塞19勝51負，東部戰績倒數第2，早無緣季後賽，總帥凱西（Dwane Casey）說：「重建總是醜陋，但也有像今晚這樣美好時刻。」

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