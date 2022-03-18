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NBA》金塊急著想讓1.7億主力後衛回歸 美媒警告：現在不值得

2022/03/18 11:28

J.穆雷（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊靠MVP約基奇（Nikola Jokic）一枝獨秀，目前以42勝38敗戰績排在西部第6，然而他們前有獨行俠擋道，後又有追兵灰狼，在強敵環繞的西部想殺出重圍，只能期待因左膝傷勢從去年4月就缺席至今主力J.穆雷（Jamal Murray）盡快回歸，之前雖傳出金塊有意將目前人在發展聯盟的他召回，不過有美媒透露J.穆雷其實還沒準備好上場比賽。

25歲的金塊球星J.穆雷，2019年與球隊簽下5年1.7億美元（約新台幣48億）的大約，合約從2020年開始生效，而J.穆雷也在該年季後賽繳出非凡身手，出戰19場，場均能繳出26.5分、6.6助攻和4.8籃板，還多次在重要時刻挺身而出投進關鍵球帶領球隊奪勝。

沒想到2021年4月，金塊對上勇士一役，J.穆雷在一次切入突破時，意外出現無對抗受傷狀況，他倒地後抱住左膝神情痛苦，在工作人員攙扶下離場接受核磁共振檢查，最後確定為左膝十字韌帶撕裂，該季也提前報銷。而歷經將近一年的休養復健，J.穆雷近期已經到金塊發展聯盟練習後，就也重新回到丹佛接受復健治療。

雖然金塊隊看起來對J.穆雷的狀況相當樂觀，但美媒《Nugglove》專欄作家Sean Carroll卻認為金塊隊不該急著讓J.穆雷急著復出，畢竟如果他現在真的回來了，他只能透過幾場比賽來適應比賽節奏，然後才復出馬上就得面對季後賽高強度的比賽，因此他認為在季後賽開始前把他找回來相當不值得，而且還有可能會增加他二度受傷的風險。

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