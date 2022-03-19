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NBA》馬龍我來了！詹皇最快明天登上歷史得分榜NO.2

2022/03/19 13:33

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）大顯神威，今天在客場砍下36分、第四節獨砍16分，與魏斯布魯克攜手率湖人擺脫3連敗、距離西部第8快艇的勝差也只剩下5場，另外，詹姆斯自己距離NBA歷史得分榜第二名的位子也不遠了。

目前暫居歷史得分榜第三的詹姆斯此役對暴龍砍下36分，生涯總得分來到36909分，距離歷史第二的「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分，只剩下19分之差，詹姆斯最快在20日客場對上巫師的比賽就能超越馬龍。

NBA歷史得分榜

1. Kareem Abdul-Jabbar 38387

2. Karl Malone 36928

3. LeBron James 36909

4. Kobe Bryant 33643

5. Michael Jordan 32292

6. Dirk Nowitzki 31560

7. Wilt Chamberlain 31419

8. Shaquille O'Neal 28596

9. Carmelo Anthony 28205

10. Moses Malone 27409

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