NBA》明又輪休？美媒猜詹皇可能返鄉才締歷史紀錄

詹姆斯。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人踢館暴龍主場，詹姆斯（LeBron James）砍下36分，率隊歷經延長賽128：123險勝，終止3連敗、隊史第3長的客場11連敗，由於37歲詹皇幾乎打滿全場，因此明天客場對巫師是否上陣，順勢締造聯盟史上第2高得分的歷史紀錄？受到各界關注。

詹皇生涯總得分，來到36909分，距離史上第2「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分，僅差19分，以「湖人一哥」本季場均29.7分實力，隔天出賽就有望締造全新里程碑，但湖人隨隊記者科爾沃（Michael Corvo ）在推特發文暗示，或許22日客場遭遇昔日老東家騎士，才在家鄉父老面前上演紀錄夜，「在今晚出賽多達45分鐘之後，我們肯定會預設，他明天對陣巫師可能輪休，然後在克利夫蘭超越馬龍 ，誰能提前料想這幕發生！」湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）則透露，明早與詹皇見面，再決定他是否上陣。

請繼續往下閱讀...

詹皇屠龍後心情大好，盛讚魏斯布魯克（Russell Westbrook）等隊友表現出色，「今晚是場真正的團隊勝利，無論進攻或防守，所有人都有貢獻。」

他強調，就算湖人本季表現不如預期，自己仍享受打球樂趣，尤其聽到自家球迷歡呼聲，「我也會不顧一切，只要能夠幫助球隊贏球。」入行長達19季的詹皇，過人續航力與體能條件，足以媲美名人堂硬漢球星馬龍，超越前輩總得分紀錄前夕，詹皇有感而發：「我們確實相像，總是努力上場拚戰，保持身體狀態、維持健康，並盡可能遠離傷病，在球場上持續付出。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法