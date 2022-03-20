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體育 籃球 NBA

NBA》紀錄夜又留憾！詹皇登上歷史得分榜NO.2 湖人卻遭巫師逆轉

2022/03/20 11:01

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨險勝暴龍後，今背靠背出賽交手巫師，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然砍下38分，超越傳奇名將「郵差」馬龍（Karl Malone），登上NBA歷史得分榜第二名，但湖人晚節不保，終場以119：127遭到巫師逆轉，無緣2連勝。

賽前詹姆斯生涯總得分來到36909分，距離歷史第二馬龍（Karl Malone）的36928分，只差19分追平、20分超越，詹姆斯今日上半場就砍下23分，成功擠下馬龍成為歷史得分榜第二，也幫助湖人以67：58取得9分領先。

詹姆斯擠下馬龍成為歷史得分榜第二。（法新社）

易籃後，湖人一度將分差拉開至雙位數，但巫師展現強大韌性，他們在第三節尾聲打出一波10：2攻勢，轉眼間縮小與湖人分差。

決勝節，紫金大軍攻守失序，讓巫師逮到機會一舉逆轉，之後兩隊形成拉鋸戰，關鍵時刻波辛傑斯（Kristaps Porzingis）連續得分幫助巫師取得領先優勢，接著隊友阿夫迪賈（Deni Avdija）投進三分球擴大領先，雖然湖人也用三分球還以顏色，但讀秒階段波辛傑斯也在三分開砲，徹底宣告湖人死刑，詹皇紀錄夜留遺憾。

巫師逆轉湖人。（法新社）

詹姆斯全場29投16中，轟下38分、10籃板、6助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）22分、10籃板、8助攻， 射手孟克（Malik Monk）17分、2籃板。

巫師7人得分上雙，波辛傑斯27分、5助攻，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）18分、10籃板，阿夫迪賈、加佛德（Daniel Gafford）替補上陣各砍17分。

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