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NBA》米契爾37分無用 綠衫軍多點開花輕鬆收5連勝

2022/03/24 11:14

塞爾提克輕鬆退爵士。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日在主場打得愜意，即便爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）狂砍37分，但綠衫軍雙槍J.布朗（Jaylen Brown）和塔圖姆（Jayson Tatum）合砍52分、全隊6人得分上雙，比賽一面倒，終場塞爾提克以125：97輕鬆豪取5連勝。

綠衫軍首節就展火燙手感，除前10次出手全中，當中還狂飆6記三分彈，打出28：12，探花雙槍該節也相當突出，J.布朗和塔圖姆合砍24分，率隊以39：24結束該節，並奠定基礎。次節米契爾雖砍11分，但綠衫軍多點開花取得多達30分的領先優勢。下半場即便米契爾維持手感仍難救爵士，從未能縮小至18分內，終場塞爾提克以125：97輕鬆取勝。

塞爾提克雙槍J.布朗和塔圖姆本場皆攻下26分，R.威廉斯（Robert Williams）12分10籃板2抄截，史馬特（Marcus Smart）則傳出生涯最多的13次助攻，替補泰斯（Daniel Theis）和派理查德（Payton Pritchard）皆貢獻11分，D.懷特（Derrick White）則有10分進帳。

爵士今日手感不佳，團隊投籃命中率39.8%，尤以外線低迷，三分球36次出手僅中8球，助攻次數僅13次。除米契爾，戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻14分11籃板，帕斯卡爾（Eric Paschall）11分，克拉克森（Jordan Clarkson）替補10分。

塞爾提克輕鬆退爵士。（歐新社）

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