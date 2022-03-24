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NBA》無懼籃網雙星合砍78分！ 灰熊二年級生用三分破紀錄守勝

2022/03/24 10:42

巴恩今天打破隊史單季三分進球紀錄，也幫助灰熊擊退籃網。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二的灰熊今天在主場於缺少莫蘭特（Ja Morant）的情況下面臨籃網強力壓境，儘管領先大半場卻一度在第三節被超前，好在二年級生巴恩（Desmond Bane）與克拉克（Brandon Clarke）跳出來於第四節穩住陣腳，終場灰熊以132：120力退籃網。

上半場灰熊火力驚人，首節就拿下40分，次節也有36分進帳，半場打完以76：62領先籃網14分，其中灰熊以替補上場的莫爾頓（De'Anthony Melton）20分表現最佳。

來到下半場，籃網雙星開啟驚人得分模式，杜蘭特（Kevin Durant）單節爆砍14分，搭配整場火力不停歇的厄文（Kyrie Irving）進帳11分，單節打出42：27的攻勢，一舉以104：103反超地主灰熊1分。

杜蘭特今天進帳35分。（USA TODAY Sports）

決勝節兩隊依舊互有來往，克拉克在剩9分49秒撿到進攻籃板後命中2分追平比數，莫爾頓再投進三分，厄文馬上以上籃回應，而克拉克後續連得4分拉開到5分差，巴恩隨後連續兩顆三分命中，直接將比數拉開到雙位數分差，也迫使籃網不得不叫出暫停。然而暫停過後，巴恩再度投進一顆三分球，比數已經來到123：109由灰熊領先，籃網雖苦苦追趕仍無法縮小差距，最終灰熊就以精采的表現擊敗強敵，收下近期2連勝，也拿到賽季第50勝。

第四節關鍵時刻用三分雨澆熄籃網反撲氣焰的巴恩，在此役砍下6顆三分球拿下23分，他也以單季204顆三分球，超越米勒（Mike Miller）在2006-07球季寫下的202顆三分球，成為隊史單季三分進球紀錄保持人。

本季巴恩表現大進化，上個賽季出賽68場平均拿下9.2分的他，本季場均得分幾乎翻倍，69場出賽平均可以拿下17.9分，是灰熊戰績能夠高居西部第二的主要戰力，有機會拿下年度最佳進步獎。

厄文拿下全場最高的43分。（USA TODAY Sports）

本場灰熊除了巴恩外，克拉克在第四節獨拿10分的表現也相當關鍵，這位三年級生今天從板凳出發拿下14分10籃板。D.布魯克斯（Dillon Brooks）拿下21分，另一位從板凳出發表現精采的莫爾頓拿下23分。

籃網今天主要都是雙星發揮，厄文單場狂砍43分8助攻，杜蘭特也挹注35分11籃板8助攻，除了他們外，僅有B.布朗（Bruce Brown）與卓蒙德（Andre Drummond）有雙位數得分。

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