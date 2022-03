NBA》終於！紐約疫苗規定鬆綁 厄文下週一就能在主場亮相

厄文下週一對上黃蜂就能在籃網主場出戰。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季季初鬧「拒打疫苗」疫苗風波的厄文(Kyrie Irving),在籃網態度軟化後,終於回歸賽場,然而礙於紐約防疫規定,他只能在客場比賽出戰,不過稍早他收到自己30歲生日禮,美媒爆料,紐約將鬆綁防疫政策,允許運動員在工作場所不用接種疫苗,這代表台灣時間下週一籃網主場迎戰黃蜂的比賽,厄文就可以上場。

明星後衛厄文本季又成為NBA最具話題性關注焦點,先前他因不配合紐約疫苗政策,堅決拒打疫苗,球隊因此發出聲明,決定不讓厄文參加球隊訓練和本季比賽,無奈隨著疫情升溫,籃網也受到衝擊,籃網最後讓他以兼職球員方式出戰客場比賽救火,然而主場少了厄文,杜蘭特(Kevin Durant)一度因腳傷缺席,送走哈登(James Harden)後雖然迎來B.西蒙斯(Ben Simmons)但他也因背傷無法上場,籃網戰績也滑落到東部第8。

不過今《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)在推特爆料,紐約市在台灣時間周四將會改變防疫規定,而新的疫苗政策將允許運動員和藝人在工作場所獲得疫苗豁免權,除了未接種疫苗的洋基隊和大都會隊球員將因此受惠,也代表在籃網隊剩下來的10場例行賽,厄文全部都能上場,對今天迎來30歲生日的KI來說真是最棒的生日禮。

Kyrie Irving is eligible to make his home debut at Barclays Center on Sunday vs. the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. New NYC exemption for in-town athletes and performers will be effective immediately beginning Thursday.