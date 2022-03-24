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NBA》終於！紐約疫苗規定鬆綁 厄文下週一就能在主場亮相

2022/03/24 07:43

厄文下週一對上黃蜂就能在籃網主場出戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季季初鬧「拒打疫苗」疫苗風波的厄文（Kyrie Irving），在籃網態度軟化後，終於回歸賽場，然而礙於紐約防疫規定，他只能在客場比賽出戰，不過稍早他收到自己30歲生日禮，美媒爆料，紐約將鬆綁防疫政策，允許運動員在工作場所不用接種疫苗，這代表台灣時間下週一籃網主場迎戰黃蜂的比賽，厄文就可以上場。

明星後衛厄文本季又成為NBA最具話題性關注焦點，先前他因不配合紐約疫苗政策，堅決拒打疫苗，球隊因此發出聲明，決定不讓厄文參加球隊訓練和本季比賽，無奈隨著疫情升溫，籃網也受到衝擊，籃網最後讓他以兼職球員方式出戰客場比賽救火，然而主場少了厄文，杜蘭特（Kevin Durant）一度因腳傷缺席，送走哈登（James Harden）後雖然迎來B.西蒙斯（Ben Simmons）但他也因背傷無法上場，籃網戰績也滑落到東部第8。

不過今《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特爆料，紐約市在台灣時間周四將會改變防疫規定，而新的疫苗政策將允許運動員和藝人在工作場所獲得疫苗豁免權，除了未接種疫苗的洋基隊和大都會隊球員將因此受惠，也代表在籃網隊剩下來的10場例行賽，厄文全部都能上場，對今天迎來30歲生日的KI來說真是最棒的生日禮。

查拉尼亞也透露，厄文將在台灣時間下週一對上黃蜂的比賽中，迎來自己本季在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）的首秀，先前他因未接種疫苗無法在主場出賽，本季迄今他只出賽19場，場均貢獻27.7分、4.7籃板和5.3助攻，而他在全明星賽後出賽5場，平均每場攻下37.8分，高居所有球員之冠。

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