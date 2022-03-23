NBA》約基奇回穩飆30分 金塊賞快艇4連敗

約基奇率領金塊擊敗快艇。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場迎戰快艇，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）揮別前役命中率不到35％的低潮，今天15投9中，繳出全場最高的30分，另有14籃板和6助攻的全能表現，率領金塊以127：115大勝快艇，中止2連敗。

金塊此役團隊投籃命中率神準，高達5成42，三分球32投16中，也有5成命中率，最多領先達14分，雖然一度被快艇追到109：111的2分差距，但J.格林（Jeff Green）先後在三分外線飆冷箭，助隊打出16：6的攻勢穩住領先優勢，金塊終場以127：115贏球，快艇苦吞4連敗。

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金塊全隊共有7人得分上雙，約基奇攻下全場最高的30分、14籃板、6助攻、3阻攻和2抄截，莫里斯（Monte Morris）、J.格林（Jeff Green）、A.戈登（Aaron Gordon）和海蘭德（Bones Hyland）挹注16分，小瑞佛斯（Austin Rivers）則有11分。

板凳出發的曼恩（Terance Mann）攻下全隊最高的24分，外帶8籃板和4助攻，小莫里斯（Marcus Morris）和R.傑克森（Reggie Jackson）等人都貢獻14分。

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