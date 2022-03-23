晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇回穩飆30分 金塊賞快艇4連敗

2022/03/23 14:31

約基奇率領金塊擊敗快艇。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場迎戰快艇，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）揮別前役命中率不到35％的低潮，今天15投9中，繳出全場最高的30分，另有14籃板和6助攻的全能表現，率領金塊以127：115大勝快艇，中止2連敗。

金塊此役團隊投籃命中率神準，高達5成42，三分球32投16中，也有5成命中率，最多領先達14分，雖然一度被快艇追到109：111的2分差距，但J.格林（Jeff Green）先後在三分外線飆冷箭，助隊打出16：6的攻勢穩住領先優勢，金塊終場以127：115贏球，快艇苦吞4連敗。

金塊全隊共有7人得分上雙，約基奇攻下全場最高的30分、14籃板、6助攻、3阻攻和2抄截，莫里斯（Monte Morris）、J.格林（Jeff Green）、A.戈登（Aaron Gordon）和海蘭德（Bones Hyland）挹注16分，小瑞佛斯（Austin Rivers）則有11分。

板凳出發的曼恩（Terance Mann）攻下全隊最高的24分，外帶8籃板和4助攻，小莫里斯（Marcus Morris）和R.傑克森（Reggie Jackson）等人都貢獻14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。