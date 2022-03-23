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NBA》楊恩作客紐約轟45分寫紀錄 老鷹賞尼克2連敗

2022/03/23 11:35

楊恩作客紐約轟45分寫紀錄，老鷹賞尼克2連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹少主T.楊恩（Trae Young）去年季後賽首輪率隊在麥迪遜花園廣場球館淘汰尼克，本季首度造訪，T.楊恩和波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）合轟77分，老鷹終場以117：111贏球，賞給尼克2連敗。

尼克明星前鋒藍道（Julius Randle）今天因右腿不適高掛免戰牌，巴瑞特（RJ Barrett）扛起得分重擔，上半場豪取17分，幫助尼克中場取得64：58領先，易籃後在第四節開局保有雙位數領先，不過加林納里（Danilo Gallinari）和波丹諾維奇聯手飆分，後者單節挹注13分，T.楊恩、波丹諾維奇和杭特（De'Andre Hunter）在最後2分多鐘接力飆進三分冷箭逆轉戰局，老鷹終場以117：111擊敗尼克。

T.楊恩投進7顆三分球，攻下全場最高的45分，另有8助攻，波丹諾維奇化身板凳暴徒，挹注本季新高的32分，赫特（Kevin Huerter）有14分、8籃板和2阻攻，加林納里則有10分、10籃板的雙十表現。

T.楊恩在24歲之前累積25場單場破40分的比賽，成為史上第6人，前5位分別是名人堂球星貝瑞（Rick Barry）、「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）、麥卡杜（Bob McAdoo）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBronJames），而他在麥迪遜花園廣場連續4場飆破30分，成為自1968年第2長的紀錄，僅次於「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的5場。

尼克以巴瑞特的30分、13籃板最佳，柏克斯（Alec Burks）有21分、3抄截，昆克利（Immanuel Quickley）替補貢獻17分、5籃板。

波丹諾維奇狂砍32分，其中有13分集中在第四節。（美聯社）

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