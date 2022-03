NBA》暴扣愛神後 詹皇後悔了：他是我兄弟

詹姆斯。(USA TODAY Sports)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕重返克利夫蘭家鄉,37歲詹姆斯(LeBron James)寶刀未老,拚出38分大三元,率湖人踢館騎士老東家,上半場在「愛神」洛夫(Kevin Love)頭上飛身暴扣後,詹皇居然心軟後悔了:「他可是我兄弟。」

詹皇前場超越名人堂球星「郵差」馬龍(Karl Malone),榮膺聯盟史上總得分榜第2人,紀錄夜卻輸球徒留遺憾。如今他為了避免連敗,出場40分鐘36秒,光上半場就強攻21分,甚至隔扣昔日總冠軍搭檔洛夫,害得「愛神」淪為「海報悲情背景」,「不,洛夫,拜託你快點移開。」

請繼續往下閱讀...

賽後詹皇難掩欣喜之情,笑說自己並不喜歡這記飛扣,「其實我不希望受害者是他,他是我好兄弟,希望結婚還願意邀請我,洛夫,我愛你。這球不是我生涯最佳灌籃,所以可以拿掉,這2分不要了,贏9分就夠。」

昔日子弟兵返鄉出賽,主場大螢幕上秀出詹皇生涯總得分坐二望一的歷史成就,還標出其中23119分代表騎士拿下,全場觀眾也起身鼓掌致意。當洛夫回到場下,不但勒住詹皇脖子佯裝洩忿,還抱在一起相互搞笑,展現哥倆好深厚交情。

K-Love's reaction to Bron putting him on a poster pic.twitter.com/l455vhkyRS