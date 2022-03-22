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NBA》暴扣愛神後 詹皇後悔了：他是我兄弟

2022/03/22 16:04

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重返克利夫蘭家鄉，37歲詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，拚出38分大三元，率湖人踢館騎士老東家，上半場在「愛神」洛夫（Kevin Love）頭上飛身暴扣後，詹皇居然心軟後悔了：「他可是我兄弟。」

詹皇前場超越名人堂球星「郵差」馬龍（Karl Malone），榮膺聯盟史上總得分榜第2人，紀錄夜卻輸球徒留遺憾。如今他為了避免連敗，出場40分鐘36秒，光上半場就強攻21分，甚至隔扣昔日總冠軍搭檔洛夫，害得「愛神」淪為「海報悲情背景」，「不，洛夫，拜託你快點移開。」　

賽後詹皇難掩欣喜之情，笑說自己並不喜歡這記飛扣，「其實我不希望受害者是他，他是我好兄弟，希望結婚還願意邀請我，洛夫，我愛你。這球不是我生涯最佳灌籃，所以可以拿掉，這2分不要了，贏9分就夠。」　　

昔日子弟兵返鄉出賽，主場大螢幕上秀出詹皇生涯總得分坐二望一的歷史成就，還標出其中23119分代表騎士拿下，全場觀眾也起身鼓掌致意。當洛夫回到場下，不但勒住詹皇脖子佯裝洩忿，還抱在一起相互搞笑，展現哥倆好深厚交情。　　

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