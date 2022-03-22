晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》塔圖姆連三場轟破30分 綠衫軍擊敗雷霆收4連勝

2022/03/22 12:38

塔圖姆（右）再延火燙手感。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日作客雷霆，看板球星塔圖姆（Jayson Tatum）再延火燙手感，攻下36分，連續第三場轟破30分，而綠衫軍也早早打下勝利基礎，即使最後雷霆有反撲趨勢，但仍無力回天，終場綠衫軍以132：123收下4連勝。

塞爾提克早早就在首節開局打出13：0奠定基礎，儘管曼恩（Tre Mann）表現亮眼，在第二節8投全中獨砍23分，但塔圖姆也以14分領軍回敬，半場打完綠衫軍仍舊握有65：51、10分以上的領先優勢。

第三節雖然塞爾提克多點開花全隊攻下43分更加控制戰局，然而決勝節雷霆吹起反撲號角，其中吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更是單節攻下14分，全隊挾72.7%命中率狂攻39分，最後雖從26分落後縮小至個位數，但仍舊未能如願完成逆轉，綠衫軍以132：123收勝。

塞爾提克擊敗雷霆。（美聯社）

塔圖姆下36分，另有7籃板6助攻2抄截，J.布朗（Jaylen Brown）25分2抄截，G.威廉斯（Grant Williams）20分10籃板，D.懷特（Derrick White）和派理查德（Payton Pritchard）皆貢獻18分。

雷霆方面，曼恩21投13中，三分12投7中，攻下35分，根據《美聯社》指出，曼恩寫下雷霆隊史新秀得分紀錄，吉爾吉斯亞歷山大31分9助攻，貝茲萊（Darius Bazley）22分10籃板，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）19分。

曼恩空砍35分（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。