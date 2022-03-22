NBA》塔圖姆連三場轟破30分 綠衫軍擊敗雷霆收4連勝

塔圖姆（右）再延火燙手感。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日作客雷霆，看板球星塔圖姆（Jayson Tatum）再延火燙手感，攻下36分，連續第三場轟破30分，而綠衫軍也早早打下勝利基礎，即使最後雷霆有反撲趨勢，但仍無力回天，終場綠衫軍以132：123收下4連勝。

塞爾提克早早就在首節開局打出13：0奠定基礎，儘管曼恩（Tre Mann）表現亮眼，在第二節8投全中獨砍23分，但塔圖姆也以14分領軍回敬，半場打完綠衫軍仍舊握有65：51、10分以上的領先優勢。

請繼續往下閱讀...

第三節雖然塞爾提克多點開花全隊攻下43分更加控制戰局，然而決勝節雷霆吹起反撲號角，其中吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更是單節攻下14分，全隊挾72.7%命中率狂攻39分，最後雖從26分落後縮小至個位數，但仍舊未能如願完成逆轉，綠衫軍以132：123收勝。

塞爾提克擊敗雷霆。（美聯社）

塔圖姆下36分，另有7籃板6助攻2抄截，J.布朗（Jaylen Brown）25分2抄截，G.威廉斯（Grant Williams）20分10籃板，D.懷特（Derrick White）和派理查德（Payton Pritchard）皆貢獻18分。

雷霆方面，曼恩21投13中，三分12投7中，攻下35分，根據《美聯社》指出，曼恩寫下雷霆隊史新秀得分紀錄，吉爾吉斯亞歷山大31分9助攻，貝茲萊（Darius Bazley）22分10籃板，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）19分。

曼恩空砍35分（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法