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NBA》伍德下半場狂砍30分 率火箭落後23分大逆轉巫師

2022/03/22 11:38

伍德領火箭演逆轉秀。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今日在主場演出逆轉秀，巫師在上半場來勢洶洶曾建立多達23分的領先優勢，然而易籃過後風雲變色，巫師不僅狀況下滑，火箭伍德（Christian Wood）還爆發豪取30分，逆轉劣勢並且還反倒以20分領先，終場以115：97中止5連敗。

首節巫師多點開花、八村壘（Rui Hachimura）獨拿10分，團隊命中率達66.7%，攻下39分，領先達13分。次節巫師延續攻勢，打出一波15：5取得本場最多領先23分，火箭則靠伍德和J.格林（Jalen Green）等人試圖縮小差距，半場打完巫師以63：51領先。

易籃後戰況風雲變色，巫師下半場投籃命中率落到僅23.1%，火箭方面則有60.5%命中率，而伍德也有精彩表現，個人獨拿30分，火箭曾打出一波16：0的高潮反超，並在伍德的領軍下逐漸拉開分數，於末節、比賽剩下1分多鐘取得20分領先，終場以115：97逆轉勝。

伍德今日全場攻下39分，另外抓下10籃板，J.格林貢獻17分，E.戈登（Eric Gordon）15分，波特（Kevin Porter Jr.）11分。巫師方面，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）22分13籃板，八村壘16分，基斯伯特（Corey Kispert）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）皆攻下13分。

伍德領火箭演逆轉秀。（美聯社）

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