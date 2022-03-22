NBA》終於找到家！美媒曝黃蜂提供新約讓「小刺客」打完本季

美媒曝I.湯瑪斯將在黃蜂打完本季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季雖曾在NBA進進出出，不過來到黃蜂後有了好轉，而黃蜂球團似乎滿意I.湯瑪斯的表現，根據今日美媒爆料，球團將直接簽下I.湯瑪斯，讓他打完本賽季。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，黃蜂將與I.湯瑪斯簽下一份新合約，I.湯瑪斯會繼續待在黃蜂打完本賽季，查拉尼亞也直接表示「I.湯瑪斯在夏洛特找到了家。」

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I.湯瑪斯近年成為聯盟浪人，但也展現不服輸精神，力拚回到NBA。去年12月因NBA受疫情嚴重衝擊，各隊人手不足，當時I.湯瑪斯便得以以10天短約重回NBA賽場，曾加盟湖人、獨行俠，不過到期後都未能順利留隊。

後來I.湯瑪斯加入發展聯盟，為附屬金塊的大急流城黃金隊效力，並且瘋狂飆分，3場比賽平均飆41分受到關注，本月月初獲得黃蜂隊青睞，收到2次10天短約，在黃蜂效力的期間，出賽7場比賽，平均上場13.5分鐘，場均9.9分，1.3籃板，2助攻，投籃命中率46.2%，三分命中率高達48%。

不只數據方面，I.湯瑪斯也幫助黃蜂倚重的兩位主力戰將──小波爾（LaMelo Ball）、羅齊爾（Terry Rozier），而黃蜂也在I.湯瑪斯加入後打出7勝2敗的佳績。黃蜂目前戰績37勝35敗東部排名第9，例行賽還剩下10場比賽。

Sources: The Charlotte Hornets are signing guard Isaiah Thomas to a new contract for the remainder of the season. After 10-days with Lakers, Mavs, Hornets, Thomas finds home in Charlotte where he's averaged 10 points and assumed leadership role. Hornets: 7-2 since signing Thomas. — Shams Charania （@ShamsCharania） March 22, 2022

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