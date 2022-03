NBA》終於找到家！美媒曝黃蜂提供新約讓「小刺客」打完本季

美媒曝I.湯瑪斯將在黃蜂打完本季。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「小刺客」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)本季雖曾在NBA進進出出,不過來到黃蜂後有了好轉,而黃蜂球團似乎滿意I.湯瑪斯的表現,根據今日美媒爆料,球團將直接簽下I.湯瑪斯,讓他打完本賽季。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息,黃蜂將與I.湯瑪斯簽下一份新合約,I.湯瑪斯會繼續待在黃蜂打完本賽季,查拉尼亞也直接表示「I.湯瑪斯在夏洛特找到了家。」

I.湯瑪斯近年成為聯盟浪人,但也展現不服輸精神,力拚回到NBA。去年12月因NBA受疫情嚴重衝擊,各隊人手不足,當時I.湯瑪斯便得以以10天短約重回NBA賽場,曾加盟湖人、獨行俠,不過到期後都未能順利留隊。

後來I.湯瑪斯加入發展聯盟,為附屬金塊的大急流城黃金隊效力,並且瘋狂飆分,3場比賽平均飆41分受到關注,本月月初獲得黃蜂隊青睞,收到2次10天短約,在黃蜂效力的期間,出賽7場比賽,平均上場13.5分鐘,場均9.9分,1.3籃板,2助攻,投籃命中率46.2%,三分命中率高達48%。

不只數據方面,I.湯瑪斯也幫助黃蜂倚重的兩位主力戰將──小波爾(LaMelo Ball)、羅齊爾(Terry Rozier),而黃蜂也在I.湯瑪斯加入後打出7勝2敗的佳績。黃蜂目前戰績37勝35敗東部排名第9,例行賽還剩下10場比賽。

